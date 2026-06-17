Выплаты от Каритас: где ВПЛ могут получить денежную помощь в размере 12 000 грн в июне

Пожилая женщина, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года религиозная миссия Римско-католической церкви "Каритас-Спес Украины" продолжает оказывать финансовую помощь гражданам, имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В частности, обратиться за выплатами в размере 12 300 грн можно в одном из прифронтовых городов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию, обнародованную представительством миссии Римско-Католической Церкви.

Кому и где доступна денежная помощь от Каритас в июне

По информации организаторов, обратиться за выплатами граждане могут в городе Павлоград Днепропетровской области, куда они прибыли на временной основе в связи с выездом из опасных территорий.

Местное отделение благотворительной миссии Римско-Католической Церкви в Украине оказывает помощь гражданам, прибывшим в город в течение последних 45 суток.

В рамках соответствующей программы эвакуированным семьям предусмотрено предоставление финансовой помощи в размере 12 300 грн. Такая сумма начисляется на каждого эвакуированного человека. Однако действует ограничение: выплата не предусмотрена для тех, кто ранее получал подобную помощь от других благотворительных организаций и фондов.

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"Если вы выехали с территорий, где была объявлена обязательная эвакуация в течение последних 45 суток, можете обратиться за помощью в наш центр "Каритас-Спес Павлоград", — говорится в сообщении.

Учитывая это, для получения права на выплаты гражданам необходимо соблюсти сразу несколько требований:

Временно проживать в городе Павлограде; Иметь справку переселенца (полученную не более 45 дней назад); Подтвердить отсутствие получения помощи от других благотворителей.

Какие документы необходимо иметь для получения помощи

Жителям прифронтового города, имеющим официальный статус переселенца, религиозная миссия Римско-католической церкви "Каритас-Спес Украины" предоставит помощь на основании представленных документов:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

справки о статусе внутренне перемещенного лица;

банковских реквизитов (одни на семью);

документов, подтверждающих выезд из населенного пункта, где происходят боевые действия/возможны боевые действия (проездной билет, чек с заправки, справка, выданная старостой, другие документы).

Объявления и контакты. Источник: Каритас-Спес

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