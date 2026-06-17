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Главная Финансы Каритас выплатит ВПЛ денежную помощь в размере 12 000 грн в июне

Каритас выплатит ВПЛ денежную помощь в размере 12 000 грн в июне

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Дата публикации 17 июня 2026 11:00
Выплаты от Каритас: где ВПЛ могут получить денежную помощь в размере 12 000 грн в июне
Пожилая женщина, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года религиозная миссия Римско-католической церкви "Каритас-Спес Украины" продолжает оказывать финансовую помощь гражданам, имеющим статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В частности, обратиться за выплатами в размере 12 300 грн можно в одном из прифронтовых городов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию, обнародованную представительством миссии Римско-Католической Церкви.

Кому и где доступна денежная помощь от Каритас в июне

По информации организаторов, обратиться за выплатами граждане могут в городе Павлоград Днепропетровской области, куда они прибыли на временной основе в связи с выездом из опасных территорий.

Местное отделение благотворительной миссии Римско-Католической Церкви в Украине оказывает помощь гражданам, прибывшим в город в течение последних 45 суток.

В рамках соответствующей программы эвакуированным семьям предусмотрено предоставление финансовой помощи в размере 12 300 грн. Такая сумма начисляется на каждого эвакуированного человека. Однако действует ограничение: выплата не предусмотрена для тех, кто ранее получал подобную помощь от других благотворительных организаций и фондов.

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"Если вы выехали с территорий, где была объявлена обязательная эвакуация в течение последних 45 суток, можете обратиться за помощью в наш центр "Каритас-Спес Павлоград", — говорится в сообщении.

Учитывая это, для получения права на выплаты гражданам необходимо соблюсти сразу несколько требований:

  1. Временно проживать в городе Павлограде;
  2. Иметь справку переселенца (полученную не более 45 дней назад);
  3. Подтвердить отсутствие получения помощи от других благотворителей.

Какие документы необходимо иметь для получения помощи

Жителям прифронтового города, имеющим официальный статус переселенца, религиозная миссия Римско-католической церкви "Каритас-Спес Украины" предоставит помощь на основании представленных документов:

  • паспорта гражданина;
  • идентификационного кода;
  • справки о статусе внутренне перемещенного лица;
  • банковских реквизитов (одни на семью);
  • документов, подтверждающих выезд из населенного пункта, где происходят боевые действия/возможны боевые действия (проездной билет, чек с заправки, справка, выданная старостой, другие документы).
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Объявления и контакты. Источник: Каритас-Спес

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому доступна финансовая помощь от Чехии в размере до 4 700 долларов. У некоторых граждан есть возможность оформить выплаты на собственное дело. Окончательный размер гранта будет определен на основе представленного финансового плана. Заявки будут приниматься до 15 июля текущего года.

Также Новини.LIVE писали, в каких регионах украинцам могут выплатить от 2 600 долларов. Речь идет о грантовой программе по оказанию помощи украинским предпринимателям. Ее реализует международная гуманитарная организация Mercy Corps. В ее рамках украинцы получат поддержку по нескольким направлениям.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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