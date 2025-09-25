В ПриватБанке уточнили правила смены поставщика газа в Приват24

Переход на другого поставщика газа в "Приват24" — как изменить
Украинцы могут менять поставщиков природного газа в онлайн-режиме. В частности, таким правом могут воспользоваться клиенты государственного "ПриватБанка", подав соответствующую заявку новой газоснабжающей компании на сайте "Приват24" в любое удобное время.
Об этом говорится в информации госфинучреждения ПриватБанк.
Возможность смены поставщика газа через "Приват24"
С вопросом о правилах смены поставщика природного газа в мобильном приложении или на сайте "Приват24" обращаются сами клиенты в соцсетях.
Как отмечают в финучреждении, если клиент изъявил желание сменить газопоставщика, то для этого придется обратиться в новую газоснабжающую компанию. Она решит все технические моменты по расторжению договорных отношений с предыдущим поставщиком.
"Сейчас законодательство позволяет менять поставщика газа онлайн. Подать заявку можно просто на privat24.ua в любое удобное время", — говорится в сообщении.
Как подать заявку через "Приват24"
Клиенты могут оперативно подать заявку на новую газоснабжающую компанию в "Приват24". Для смены поставщика газа нужно сделать несколько шагов. А именно:
- Зайти на сайт privat24.ua;
- Выбрать "Мои поставщики";
- Выбрать адрес, где надо сменить поставщика;
- Найти в списке "Новый поставщик";
- Выбрать необходимый тариф;
- В услугах найти пункт "Подать заявку";
- Подписать и дождаться решения от нового поставщика.
Ранее мы писали о том, какая проблема может возникнуть в вопросе поступления соцвыплат на карту ПриватБанка. Банк может несколько месяцев блокировать доступ к детским соцвыплатам.
Также мы рассказывали об усложненном механизме возврата средств клиентам ПриватБанка с замороженных счетов в рамках финмониторинга. Банк может односторонне разрывать деловые отношения.
Читайте Новини.LIVE!