В ПриватБанке уточнили правила смены поставщика газа в Приват24

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут менять поставщиков природного газа в онлайн-режиме. В частности, таким правом могут воспользоваться клиенты государственного "ПриватБанка", подав соответствующую заявку новой газоснабжающей компании на сайте "Приват24" в любое удобное время.

Об этом говорится в информации госфинучреждения ПриватБанк.

Возможность смены поставщика газа через "Приват24"

С вопросом о правилах смены поставщика природного газа в мобильном приложении или на сайте "Приват24" обращаются сами клиенты в соцсетях.

Как отмечают в финучреждении, если клиент изъявил желание сменить газопоставщика, то для этого придется обратиться в новую газоснабжающую компанию. Она решит все технические моменты по расторжению договорных отношений с предыдущим поставщиком.

"Сейчас законодательство позволяет менять поставщика газа онлайн. Подать заявку можно просто на privat24.ua в любое удобное время", — говорится в сообщении.

Как подать заявку через "Приват24"

Клиенты могут оперативно подать заявку на новую газоснабжающую компанию в "Приват24". Для смены поставщика газа нужно сделать несколько шагов. А именно:

Зайти на сайт privat24.ua;

Выбрать "Мои поставщики";

Выбрать адрес, где надо сменить поставщика;

Найти в списке "Новый поставщик";

Выбрать необходимый тариф;

В услугах найти пункт "Подать заявку";

Подписать и дождаться решения от нового поставщика.



