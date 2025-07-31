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Главная Финансы Переплата за газ — когда Нафтогаз может не вернуть средства

Переплата за газ — когда Нафтогаз может не вернуть средства

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 08:50
Кто и как может вернуть переплату за газ — объяснение Нафтогаза
Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" иногда сталкиваются с переплатой или ошибочной оплатой за предоставленные услуги. В компании объяснили, когда возможен возврат средств на лицевой счет, какие нужны документы и куда необходимо обращаться.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы компании.

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Кто и как может вернуть переплату за газ

В Нафтогазе рассказали, что процедура возврата средств на лицевой счет из-за переплаты или ошибочной оплаты клиентов имеет свои особенности и применяется только при определенных обстоятельствах.

В компании предусмотрели подобные случаи, поэтому создали специальную инструкцию для клиентов по возврату присланных средств.

Там отметили, что могут вернуть ошибочно отправленные деньги на счета исключительно при условии соблюдения утвержденных требований. Однако, если клиенты специально не обратятся с заявлением и документами, компания автоматически не вернет деньги.

Необходимые документы и куда обращаться

Как рассказали в компании, они возвращают средства с неправильной оплаты счетов за газ только на основе поданного заявления на возврат средств на имя компании с подробным описанием ситуации, датой и подписью.

Кроме того, средства не вернут, если не будет подан полный список документов. А именно:

  • паспорт;
  • копия идентификационного кода;
  • платежный документ об оплате (это может быть квитанция, чек или выписка из банка).

Также необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты.

Если деньги надо вернуть на карту, то надо прислать дополнительно справку с реквизитами банка, если же нужно перенести средства с одного лицевого счета на другой, то необходимо указать в заявлении оба лицевых счета и сумму.

Все это надо отправить:

  • на электронную почту Нафтогаза: client@gas.ua;
  • через простую почту по адресу: г. Кропивницкий, индекс 25009, ул. Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы рассказывали, когда газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" может начислять большие объемы потребленного газа. Там объяснили, как получать корректные цифры. 

Также мы писали, что Нафтогаз позволяет оплачивать счета за газ за сэкономленные деньги от нацкешбека. Там уточнили, как проводить такую оплату и сколько средств можно сэкономить

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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