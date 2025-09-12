Видео
Ощадбанк призвал клиентов прибыть в отделение — кого касается

Ощадбанк призвал клиентов прибыть в отделение — кого касается

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 06:01
Актуализация данных в Ощадбанке — кто должен лично прибыть в отделение до октября
Люди проходят мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны актуализировать идентификационные данные и лично прибыть в отделение с пакетом документов до октября 2025 года. Требование касается только тех, у кого не осуществлялись операции по счетам минимум три года.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра банка.

Кто должен прибыть в отделение Ощадбанка до октября

В Ощадбанке обратились к владельцам банковских карт, по которым не было никаких финансовых операций последние три года.

Такие клиенты должны в течение сентября обратиться в офис финучреждения для осуществления актуализации идентификационной информации, прохождения процедуры верификации и получения средств с вышеуказанных счетов. Речь идет о финансах, размещенных как на текущих, так и на депозитных счетах.

"До 30 сентября 2025 года вам необходимо посетить АО "Ощадбанк", чтобы получить средства по текущим и депозитным счетам, операции по которым не осуществлялись в течение трех лет и более, а также актуализировать идентификационные данные и осуществить верификацию", — отмечается на официальном портале банка.

Там отметили, что в случае обращения в отделение Ощадбанка граждане должны заранее подготовить такой пакет документов:

  • украинский паспорт;
  • справку о присвоении идентификационного номера (идентификационный код).

Последствия за игнорирование требования Ощадбанка

По информации финучреждения, в случае необращения в отделения банков Ощадбанка с документами с вышеуказанной целью, с 1 октября 2025 года произойдут определенные изменения. Банк прибегнет к следующим шагам:

  • будет учитывать средства на счетах как недвижимые вклады;
  • применит комиссии к недвижимым вкладам, в соответствии с тарифной политикой.

То есть, предусмотрено комиссионное вознаграждение за ведение недвижимых вкладов (кроме арестованных и частично выданных по наследству) для текущих счетов в нацвалюте и вознаграждение за ведение недвижимых вкладов для депозитных счетов в нацвалюте (комиссия предусмотрена для вкладов, по которым невозможна идентификация клиентов из-за отсутствия в банке исчерпывающей информации).

Ранее мы сообщали, что клиенты Ощадбанка могут столкнуться с проблемой списания и невыдачи средств в банкоматах. В финучреждении дали рекомендации, как необходимо действовать при таких обстоятельствах.

Также мы рассказывали, что Ощадбанк может блокировать "Ощад24/7" при пополнении мобильных счетов. Такую меру применяют с целью противодействия мошенничеству.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
