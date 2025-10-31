В Ощадбанке объяснили особенности закрытия платежных карт — что стоит знать

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" рассказали о правилах закрытия платежных карт, которые уже не используются клиентами. Соответствующая процедура необходима во избежание взыскания комиссии, предусмотренной для неактивных счетов.

Соответствующее разъяснение появилось на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Необходимость закрытия счета Ощадбанка

В одном из сообщений на странице банка в соцсети клиентка попросила уточнить, какие действуют требования к окончательному закрытию счета. Гражданка отметила, что ее беспокоит угроза взыскания комиссии за неактивный счет, что предусмотрено правилами банка.

Согласно им, в случае неиспользования карты для различных финансовых операций с нее может быть списано 100 грн за обслуживание.

"Как закрыть счет, чтобы не снималась плата за неиспользование карты?", — говорится в обращении клиентки банка.

Как правильно закрыть счет в Ощаде

Как отметил сотрудник главного офиса Ощадбанка, полноценное закрытие счета возможно исключительно при условии визита в отделение и написания соответствующего заявления. В то же время, важно, чтобы его владелец не имел долгов и снял все средства со счета.

"Закрыть счет можно в любом отделении банка при условии отсутствия задолженности или средств на остатке. Нужно обратиться с документами и подать письменное заявление на закрытие. Сделать это может как владелец счета, так и доверенное лицо при условии предъявления последним доверенности с указанием таких полномочий", — говорится в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Ощадбанк в Fb

Счет считается неактивным, если по нему не происходит никакого списания/зачисления средств. Для того, чтобы избежать уплаты комиссии, необходимо делать минимальные действия. Это могут быть:

расчеты картой минимум раз в шесть месяцев;

осуществление переводов средств;

открытие онлайн-депозита в Ощад 24/7.

