Україна
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 12:10
В Ощадбанку пояснили особливості закриття платіжних карт — що варто знати
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" розповіли про правила закриття платіжних карт, які вже не використовуються клієнтами. Відповідна процедура необхідна для уникнення стягнення комісії, передбаченої для неактивних рахунків. 

Відповідне роз'яснення з'явилось на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Необхідність закриття рахунку Ощадбанку

В одному з повідомлень на сторінці банку у соцмережі, клієнтка попросила уточнити, які діють вимоги до остаточного закриття рахунку. Громадянка зауважила, що її турбує загроза стягнення комісії за неактивний рахунок, що передбачено правилами банку.

Згідно з ними, у разі невикористання картки для різних фінансових операцій з неї може бути списано 100 грн за обслуговування.

"Як закрити рахунок, щоб не знімалася плата за не використання картки?", — йдеться у зверненні клієнтки банку.

Як правильно закрити рахунок в Ощаді

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, повноцінне закриття рахунку можливе виключно за умови візиту до відділення та написання відповідної заяви. Водночас, важливо, щоб його власник не мав боргів та зняв всі кошти з рахунку.

"Закрити рахунок можна у будь-якому відділенні банку за умови відсутності заборгованості чи коштів на залишку. Потрібно звернутися з документами та подати письмову заяву на закриття. Зробити це може як власник рахунку, так і довірена особа за умови пред'явлення останньою довіреності із зазначенням таких повноважень", — йдеться у повідомленні.

Ощадбанк
Скриншот звернення. Джерело: Ощадбанк у Fb

Рахунок вважається неактивним, якщо за ним не відбувається жодного списання/зарахування коштів. Для того, щоб уникнути сплати комісії, необхідно робити мінімальні дії. Це можуть бути:

  • розрахунки картою щонайменше раз у шість місяців;
  • здійснення переказів коштів;
  • відкриття онлайн-депозиту в Ощад 24/7.

Раніше ми писали, що Ощадбанк став партнером держпрограми з надання компенсацій у 70% за іпотекою "єОселя". У фінустанові оприлюднили правила її оформлення. 

Ще ми розповідали, що до середини листопада клієнти Ощадбанку можуть отримати грошові сертифікати на покупки та інші подарунки. Долучитися до програми можуть власники тільки однієї карт. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
