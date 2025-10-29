Ощадбанк начнет оформлять госкомпенсации в 70% по программе єОселя

Отделение Ощадбанка в столице. Фото: Новини.LIVE

Финучреждение "Ощадбанк" присоединилось к новой государственной программе по предоставлению компенсаций в 70% за первый взнос в рамках льготной ипотечной программы "єОселя". Там обнародовали правила и алгоритм действий для клиентов, желающих воспользоваться такой возможностью.

Об этом говорится на официальном портале госбанка.

Госкомпенсации в 70% по программе єОселя в Ощадбанке

Как отмечается, Ощадбанк стал одним из участников механизма госпомощи, призванной покрыть часть расходов при покупке жилья по правительственной программе "єОселя".

Согласно правилам, воспользоваться существенной финансовой поддержкой от государства смогут такие категории граждан:

У которых есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Имеют регистрацию на прифронтовых территориях.

"Новая опция доступна даже тем заявителям, которые подаются на программу єОселя как представители других целевых категорий, но имеют подтвержденный статус ВПЛ или место регистрации в прифронтовой зоне", — говорится в сообщении.

В банке напомнили условия соответствующей программы помощи. Граждане смогут рассчитывать:

на предоставление компенсации до 70% от размера первого взноса;

на возврат до 70% суммы ежемесячного платежа за первый год;

до 40 тыс. грн на расходы в виде комиссий, страхования, различных платежей.

При этом размер компенсации первого взноса не может превышать 30% от общей стоимости жилья (цена недвижимости не может быть выше 2 млн грн).

Ежемесячный платеж не может быть больше 150 тыс. грн общей годовой компенсации.

Как оформить помощь через Ощад

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут обращаться в банк для оформления госпомощи при покупке жилья по программе "єОселя". Для этого сначала необходимо подать заявку в мобильном приложении "Дія". А именно:

среди партнеров программы выбрать Ощадбанк;

собрать стандартный список документов на ипотеку;

добавить заявление на получение госкомпенсации.

После этого Ощадбанк передаст заявление в Пенсионный фонд, который будет решать, принимать ли решение о предоставлении государственной помощи. В случае положительного решения — финучреждение оформит ипотеку на покупку недвижимости.

Также подать заявку можно через отделения Ощадбанка, работающие с ипотечной программой "єОселя".

"Государство делает важный шаг навстречу людям, которые из-за войны потеряли свои дома или живут в прифронтовых регионах. Присоединение Ощадбанка к программе єОселя с механизмом государственной помощи дает возможность тысячам украинских семей получить собственное жилье на доступных условиях", — отметили в банке.



