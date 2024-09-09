Коммунальные платежи — это имеет право на 50% скидку

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может оформить большую скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о предоставлении 50-процентной льготы на оплату счетов.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

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Условия предоставления 50% скидки на оплату коммуналки

Как отмечают в фонде, 50% скидка на оплату коммунальных услуг предоставляется жертвам нацистских преследований.

Право на такую помощь прописано в законе "О жертвах нацистских преследований". Льгота доступна тем гражданам, чей доход не превышает размер налоговой социальной льготы, которая с 1 января 2024 года повысилась до 4,24 тыс. гривен.

При этом в обращении в Пенсионный фонд будут учитывать доходы не только самого льготника, но и членов семьи.

"В случае обращения лица в орган Пенсионного фонда Украины для определения права на получение льгот учитываются доходы льготника и членов его семьи (при наличии) за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за льготой", — говорится в сообщении.

Льгота касается дохода, полученного в виде заработной платы или других приравненных выплат, компенсаций и вознаграждений.

Налоговая социальная льгота применяется к доходу, если размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн (3,028 тыс. грн х 1,4 грн = 4,239 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, осенью 2024 года, несмотря на запрет на повышение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, получат большие суммы в платежках. При этом части из них придется больше платить за электроэнергию, а некоторым — за воду.

Также мы писали, что у украинцев есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом, уменьшив конечные суммы в коммунальных платежках.