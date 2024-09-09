Комунальні платежі — то має право на 50% знижку

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто може оформити чималу знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про надання 50-відсоткової пільги на оплату рахунків.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

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Умови надання 50% знижки на оплату комуналки

Як зазначають, 50% знижку на оплату комунальних послуг надають жертвам нацистських переслідувань.

Право на таку допомогу прописане у законі "Про жертви нацистських переслідувань". Пільга доступна тим громадянам, чий дохід не перевищує розмір податкової соціальної пільги, яка з 1 січня 2024 року підвищилась до 4,24 тис. гривень.

При цьому у зверненні до Пенсійного фонду будуть враховувати доходи не тільки самого пільговика, а також членів родини.

"У разі звернення особи до органу Пенсійного фонду України для визначення права на отримання пільг враховуються доходи пільговика та членів його сім’ї (за наявності) за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за пільгою", — йдеться у повідомленні.

Пільга стосується доходу, отриманого у вигляді заробітної плати чи інших прирівняних виплат, компенсацій та грошових винагород.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (3,028 тис. грн х 1,4 грн = 4,239 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, восени 2024 року, попри заборону на підвищення тарифів на основні житлово-комунальні послуги, отримають більші суми в платіжках. При цьому частині з них доведеться більше платити за електроенергію, а декому — за воду.

Також ми писали, що в українців є можливість скористатися пільгами, субсидіями та особливостями тарифу, таким чином зменшивши кінцеві суми у комунальних платіжках.