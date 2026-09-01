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Главная Финансы Работодатель может оплатить обучение: какая сумма не облагается налогом

Работодатель может оплатить обучение: какая сумма не облагается налогом

Ua ru
1 сентября 2026 18:00
Обучение за счет работодателя: какую сумму можно оплатить без уплаты налогов в 2026 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Высшее образование или профессиональное обучение зачастую обходятся недешево, поэтому для работника хорошей поддержкой может стать оплата обучения работодателем. При этом с этих денег не придется самостоятельно платить налоги — но только при условии соблюдения требований Налогового кодекса. В частности, важно, где именно вы учитесь и сколько стоит образование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Какие условия необходимо выполнить

Льгота распространяется на оплату обучения работника в отечественном высшем или профессионально-техническом учебном заведении. Существуют также ограничения по стоимости. В 2026 году работодатель может оплачивать до 25 941 гривны за каждый месяц обучения без включения этой суммы в налогооблагаемый доход работника.

Этот показатель равен тройному размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2026 года. Минимальная зарплата тогда составляла 8647 гривен, поэтому тройной размер — 25 941 гривна.

Обязательно ли оплачивать обучение ежемесячно

Работодатель может перечислить средства сразу за несколько месяцев или даже за весь период обучения. При этом лимит не меняется: его определяют отдельно за каждый полный или неполный месяц обучения. То есть важно не то, как часто работодатель перечисляет деньги, а соответствие общей суммы оплаты установленному расчету по месяцам.

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Что будет, если обучение стоит дороже

Если ежемесячная стоимость обучения превышает 25 941 гривну, налогообложению подлежит не вся сумма, а только ее часть, превышающая лимит. Для работника это превышение считается дополнительным благом. С него удерживают:

  • 18 % НДФЛ;
  • 5% военного сбора.

Например, если за месяц обучения работодатель уплатил 30 000 гривен, не облагаемыми налогом остаются 25 941 гривна, а налоги начисляются на разницу — 4059 гривен.

Кто уплачивает налоги

Работнику не нужно самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ и военный сбор с суммы, превысившей установленный лимит. В таком случае работодатель выступает налоговым агентом: он начисляет, удерживает и перечисляет соответствующие налоги в бюджет.

Нужно ли подавать декларацию

Отдельно декларировать оплату обучения работнику не нужно. Если работодателем соблюдены условия Налогового кодекса и оплата не превысила установленный необлагаемый лимит, такая сумма не включается в налогооблагаемый доход.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях за подарок придется платить налоги. Подарки от ближайших родственников облагаются налогом по нулевой ставке. За подарок от постороннего человека нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора. При этом подарок от нерезидента облагается налогом по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Также Новини.LIVE писали, облагаются ли налогом выплаты семьям погибших военнослужащих. С предусмотренной законом денежной помощи не удерживаются НДФЛ и военный сбор. Также без налогов выплачивается пособие на погребение и компенсация ритуальных расходов в пределах установленных сумм. В то же время средства, превышающие установленный законом размер, могут облагаться налогом.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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