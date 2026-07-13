Налог на подарки в Украине в 2026 году: когда нужно платить, а когда — нет

Подарок, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Подарок может обернуться не только приятным сюрпризом, но и налогами. В Украине в одних случаях за него не придется платить ничего, а в других — нужно будет отдать государству определенную сумму. Все зависит от того, сколько стоит подарок и кто именно его подарил.

Когда подарки не облагаются налогом, а когда без налога не обойтись, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс.

За какие подарки налог не взимается

В 2026 году не облагаются налогом подарки стоимостью до 2 161,75 гривен. Именно такая сумма составляет 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января. Если стоимость подарка не превышает этот лимит, его не нужно декларировать и платить с него налоги.

Это правило касается различных видов подарков — товаров, техники, сертификатов, призов и других вещей.

Но есть важное исключение — денежные подарки. Если вам подарили деньги, льгота не действует. Такие подарки облагаются налогом по общим правилам независимо от их суммы.

Читайте также:

Когда налог все же придется уплатить

Если подарок получен от ближайших родственников — мужа или жены, родителей, детей, родных братьев или сестер, бабушки или дедушки — ставка налога составляет 0%.

Если же подарок сделал посторонний человек или дальний родственник, придется уплатить:

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Если же подарок поступил от нерезидента Украины, налоговая нагрузка значительно выше:

18% НДФЛ;

5% военного сбора.

Кто должен платить налоги

В большинстве случаев именно получатель подарка должен задекларировать доход и уплатить налоги.

Впрочем, если подарок дарит работодатель, компания или физическое лицо-предприниматель своему работнику, все налоговые обязательства берет на себя налоговый агент — то есть работодатель.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине изменятся правила налогообложения продаж через интернет. Верховная Рада уже поддержала соответствующий закон, который вступит в силу с 2027 года. Согласно новым правилам, передавать информацию в налоговую будут сами онлайн-платформы, а продажа личных вещей в большинстве случаев не будет облагаться налогом.

Еще Новини.LIVE писали, что Евросоюз готовит новые таможенные правила для недорогих онлайн-покупок из-за пределов ЕС. В частности, для посылок стоимостью до 150 евро планируется ввести фиксированный сбор в размере 3 евро, а впоследствии — еще 2–4 евро за их обработку, из-за чего заказы с Temu, Shein и AliExpress могут подорожать.