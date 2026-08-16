Выплаты семьям погибших военнослужащих: нужно ли платить НДФЛ и военный сбор

Женщина с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Семьи погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих могут получать предусмотренную законом денежную помощь без уплаты налогов. То есть с такой выплаты не должны удерживаться НДФЛ и военный сбор. Но есть важный нюанс: не каждая сумма, которую семья получает в связи с гибелью военнослужащего, автоматически освобождается от налогов.

Какие выплаты не облагаются налогом, а в каких случаях часть суммы придется вернуть государству, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Какую помощь семья получает без налогов

Не облагается налогом денежная помощь, которую членам семьи военнослужащего выплачивают в соответствии с законами Украины, указами Президента или постановлениями Кабинета Министров. Речь идет о случаях, когда военнослужащий погиб, умер или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей или защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Такие средства не включаются в налогооблагаемый доход человека. Соответственно, с них не удерживаются НДФЛ и военный сбор. Это прямо предусмотрено Налоговым кодексом. То есть если семья получает предусмотренную законодательством помощь, ее сумма не должна автоматически уменьшаться на сумму налогов.

Каковы правила выплаты пособия на погребение

Отдельно законодательство предусматривает выплаты семьям и родителям военнослужащих, погибших или умерших во время прохождения службы. В частности, постановление Кабмина № 829 предусматривает пособие на проведение похорон, а также компенсацию расходов на ритуальные услуги и изготовление надгробного памятника. Налоговая служба отмечает, что выплата в пределах установленного законодательством размера также не облагается НДФЛ и военным сбором.

Читайте также:

Есть важный нюанс: если воинская часть компенсирует расходы сверх предусмотренного постановлением размера, сумма превышения уже может считаться налогооблагаемым доходом. В таком случае к ней применяются общие правила налогообложения.

Удерживается ли с таких выплат военный сбор

Нет, если конкретная помощь относится к выплатам, которые Налоговый кодекс исключает из налогооблагаемого дохода. Налоговая отдельно разъясняет, что освобожденные от НДФЛ доходы в данном случае также не облагаются военным сбором. Поэтому с предусмотренной законом помощи семье погибшего военнослужащего не должны удерживаться эти платежи.

Нужно ли подавать декларацию в связи с получением помощи

Сам факт получения такой не облагаемой налогом помощи не означает, что человек должен подавать годовую декларацию. Если других доходов, подлежащих декларированию, у человека нет, сама по себе эта выплата не создает обязанности подавать декларацию.

Если же в течение года человек получал другие доходы, для которых декларация является обязательной, то действуют общие правила декларирования.

Не все деньги от воинской части имеют одинаковый статус

Именно это следует учитывать семьям в первую очередь. Например, пособие, предусмотренное законодательством для семьи погибшего военнослужащего, может быть полностью освобождено от налогообложения, тогда как отдельная компенсация расходов, не подпадающая под соответствующую налоговую норму, может облагаться налогом.

Налоговая служба обращает внимание на разницу между выплатой пособия и отдельной компенсацией расходов на похороны, ритуальные услуги или надгробие. Если такая компенсация выплачивается за пределами установленной законом льготы, ее могут включить в налогооблагаемый доход.

Поэтому семье важно обращать внимание не только на сумму выплаты, но и на ее название, основание и нормативный акт, в соответствии с которым она была назначена.

Ранее Новини.LIVE писали, какие доходы украинцев могут облагаться налогом. НДФЛ касается не только зарплаты, но и доходов от аренды и продажи имущества, депозитов, дивидендов, инвестиций, подарков, наследства и выигрышей. Налог также может распространяться на отдельные пенсионные и страховые выплаты, роялти и так называемые дополнительные льготы, например оплаченные работодателем личные расходы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут оставлять себе больше денег из зарплаты, воспользовавшись налоговой льготой. В 2026 году для людей с инвалидностью I–II группы и родителей детей с инвалидностью она составляет 2 496 гривен, а для отдельных участников боевых действий — 3 328 гривен. Льгота действует в отношении официальной зарплаты до 4 660 гривен, а для ее оформления необходимо подать работодателю заявление и подтверждающие документы.