Навчання за рахунок роботодавця: скільки можуть оплатити без податків у 2026 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Вища освіта чи професійне навчання часто коштують недешево, тому для працівника хорошою підтримкою може стати оплата навчання роботодавцем. Причому з цих грошей не доведеться самостійно платити податки — але лише за умови, що виконані вимоги Податкового кодексу. Зокрема, важливо, де саме ви навчаєтеся і скільки коштує освіта.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

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Які умови потрібно виконати

Пільга поширюється на оплату навчання працівника у вітчизняному закладі вищої або професійно-технічної освіти. Є також обмеження за вартістю. У 2026 році роботодавець може оплачувати до 25 941 гривню за кожен місяць навчання без включення цієї суми до оподатковуваного доходу працівника.

Цей показник дорівнює трикратному розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2026 року. Мінімальна зарплата тоді становила 8647 гривень, тому три її розміри — 25 941 гривня.

Чи обов’язково платити за навчання щомісяця

Роботодавець може перерахувати кошти одразу за кілька місяців або навіть за весь період навчання. При цьому ліміт не змінюється: його визначають окремо за кожен повний або неповний місяць навчання. Тобто важливо не те, як часто роботодавець перераховує гроші, а відповідність загальної оплати встановленому розрахунку за місяцями.

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Що буде, якщо навчання коштує дорожче

Якщо щомісячна вартість навчання перевищує 25 941 гривню, оподаткуванню підлягає не вся сума, а лише її частина понад ліміт. Для працівника це перевищення вважається додатковим благом. Із нього утримують:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Наприклад, якщо за місяць навчання роботодавець сплатив 30 000 гривень, неоподатковуваними залишаються 25 941 гривня, а податки нараховуються на різницю — 4059 гривень.

Хто сплачує податки

Працівнику не потрібно самостійно розраховувати та сплачувати ПДФО і військовий збір із суми, яка перевищила встановлений ліміт. У такому випадку роботодавець виступає податковим агентом: він нараховує, утримує та перераховує відповідні податки до бюджету.

Чи потрібно подавати декларацію

Окремо декларувати оплату навчання працівнику не потрібно. Якщо роботодавець дотримався умов Податкового кодексу та оплата не перевищила встановлений неоподатковуваний ліміт, така сума не включається до оподатковуваного доходу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках за подарунок доведеться сплачувати податки. Подарунки від найближчих родичів оподатковуються за нульовою ставкою. За подарунок від сторонньої людини потрібно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору. Водночас подарунок від нерезидента оподатковується за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору.

Також Новини.LIVE писали, чи оподатковуються виплати родинам загиблих військовослужбовців. Із передбаченої законом грошової допомоги не утримують ПДФО та військовий збір. Також без податків виплачують допомогу на поховання та компенсацію ритуальних витрат у межах установлених сум. Водночас кошти понад визначений законом розмір можуть оподатковуватися.