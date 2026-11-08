Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Работники не обязаны получать зарплату исключительно в банке, с которым сотрудничает работодатель. Если человек хочет перейти на карту ПриватБанка, ему нужно открыть счет, подготовить IBAN и подать письменное заявление в бухгалтерию. Закон также определяет, может ли компания отказать в смене банка и какие данные необходимо указать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Как перевести зарплату на карту ПриватБанка

Украинцы могут получать заработную плату на личный счет даже в том случае, если у предприятия заключен договор о выплате зарплаты с другим финансовым учреждением. Для этого не обязательно оформлять новую карту в банке, выбранном работодателем.

В ПриватБанке предусмотрена возможность зачисления зарплаты на личную карту без подключения компании к корпоративному зарплатному проекту.

Чтобы изменить счет для выплат, необходимо:

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Открыть карту ПриватБанка. Если человек уже является клиентом банка, можно воспользоваться имеющейся личной картой, подходящей для зачисления средств. Получить банковские реквизиты. В Приват24 нужно найти реквизиты счета и скопировать IBAN. Именно международный номер счета необходимо передать в бухгалтерию. Заполнить заявление. В документе необходимо указать личные данные, РНОКПП, название банка, номер счета, IBAN, назначение платежа и код МФО. Передать заявление бухгалтеру. Документ необходимо подать в бухгалтерию предприятия, чтобы ответственные сотрудники могли изменить реквизиты для начисления зарплаты. Дождаться изменения платежных данных. После обработки заявления работодатель сможет перечислять заработную плату на новый счет.

В банке также предлагается готовый шаблон заявления на перевод зарплаты на личную карту. Его можно скачать на официальном сайте ПриватБанка.

Может ли работодатель отказать в смене банка

Выбор финансового учреждения для получения заработной платы относится к правам работника. Это предусмотрено статьей 25 Закона Украины «Об оплате труда», которая запрещает ограничивать человека в свободном распоряжении заработанными средствами.

Кроме того, статья 24 этого закона определяет, что с личного письменного согласия работника зарплату можно перечислять через выбранный им банк или небанковского поставщика платежных услуг.

Поэтому работодатель не может требовать, чтобы все сотрудники обязательно пользовались картами только одного финансового учреждения. Наличие корпоративной зарплатной программы не отменяет права человека самостоятельно выбирать счет для получения выплат.

Если руководство отказывается принимать заявление или настаивает на использовании другого банка, работник может обратиться в территориальное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Что важно учесть перед сменой счета

Перед подачей заявления следует проверить правильность IBAN и других реквизитов. Ошибка в банковских данных может привести к задержке зачисления средств или необходимости повторной подачи документов.

Также желательно подать заявление заранее, до формирования очередной зарплатной ведомости. Это даст бухгалтерии время обработать новые реквизиты до ближайшей даты выплаты.

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