Женщина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Владельцы кредитных карт ПриватБанка могут воспользоваться различными условиями погашения задолженности в зависимости от типа карты и подключенных услуг. В частности, для отдельных клиентов минимальный платеж составляет 4 % от задолженности, а льготный период может длиться до 62 дней. Важно проверить, распространяются ли эти условия на конкретный счет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Какие условия действуют для кредитных карт ПриватБанка

Согласно тарифам банка, размер обязательного ежемесячного платежа зависит от карточного продукта и наличия подписки.

Для владельцев карт "Универсальная" и "Универсальная Gold" предусмотрены следующие условия:

без подписки — 5% от суммы задолженности;

с подписками «Приват», «Приват Pro» или «Спільна Pro» — 4% от задолженности.

При этом минимальный платеж не может быть меньше 100 грн и суммы начисленных процентов за пользование кредитными средствами за предыдущий месяц.

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Для премиальных карт также предусмотрен обязательный платеж в размере 4% от задолженности. Если клиент допускает просрочку, начиная со второго месяца его размер может составлять 8%.

Кому доступен льготный период до 62 дней

Отдельные изменения касаются срока пользования кредитными средствами без начисления стандартных процентов.

С 1 ноября 2026 года для премиальных карт льготный период увеличился с 55 до 62 дней. Чтобы воспользоваться этой возможностью, клиенту необходимо полностью погасить задолженность в установленный банком срок.

Для карт "Универсальная" и "Универсальная Gold" без подписки льготный период составляет до 55 дней. С подписками "Приват", "Приват Pro" и "Спільна Pro" он может длиться до 62 дней.

Важно учитывать, что уменьшение обязательного платежа не означает снижение стоимости кредита. Если заемщик не погашает всю сумму в пределах льготного периода, на остаток задолженности начисляются проценты в соответствии с тарифом.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторые клиенты ПриватБанка могут получить компенсации в ноябре. Речь идет о выплатах для отдельных категорий пользователей, соответствующих условиям программы. Поэтому стоит проверить, кому именно начислят деньги и при каких обстоятельствах.

Также Новини.LIVE сообщали, какие условия будут действовать для пенсионных карт ПриватБанка в ноябре. Для владельцев таких счетов предусмотрены бесплатное зачисление пенсии и снятие наличных без комиссии. В то же время банк устанавливает лимиты на отдельные операции, которые важно учитывать при использовании карты.