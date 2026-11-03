Людина біля терміналу з грошима та карткою ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року у держфінустанові "ПриватБанк" діятимуть оновлені умови обслуговування деяких банківських продуктів. Йдеться про більш ускладнений доступ до безкоштовних сервісів за картками міжнародної платіжної системи Visa.

Про те, які нині діють правила, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Хто має платити більше у ПриватБанку у листопаді

Як повідомили у банку, у листопаді діє ускладнений доступ до безкоштовних сервісів для преміальних карт Visa. Йдеться про необхідність підвищення суми мінімальних витрат, що гарантуватиме доступ до преміальних сервісів.

Власники карток Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium та Private мають витрачати протягом місяця від 10 000 до 30 000 грн. А саме:

Для карток Visa Platinum мінімальний поріг нині становить 10 000 грн/місяць (безготівкові покупки у торгових точках та інтернеті). Для карток Visa Signature безплатний доступ до преміальних умов становить 20 000 грн (10 000 грн). Для карток Visa Infinite Premium та Visa Infinite Private вимога зросте до 30 000 грн/місяць.

У фінустанові врахують витрати за місяць без останніх п'яти днів перед початкового терміну доступу до послуги, тому треба буде встигнути використати вищевказані суми.

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Які послуги можуть стати платними для карток

Клієнти, які не наберуть мінімальний поріг витрат за преміальними картками, втратять безплатний доступ до послуг. Зокрема, йдеться про такі безкоштовні сервіси для картки Visa Signature:

Послуга DragonPass — доступ до бізнес-залів в аеропортах (10 безкоштовних відвідувань щорічно плюс двоє гостей за одне відвідування);

Послуга Fast Track International — прискорений механізм проходження формальностей в аеропортах (10 безкоштовних разів протягом року);

Послуга "Бібліотека ПриватБанку" у мобільному застосунку Librarius — доступ до аудіокниг;

Послуга телемедицини та цифрових підписок преміального пакета.

Для карт Visa Infinite Premium та Visa Infinite Private — надання права доступу до бізнес-залів буде без обмеження на візит, проте будуть діяти окремі часові рамки.

Перевірити дотримання умов та доступ до сервісів Visa можна, пройшовши перевірку власних витрат у:

чат-боті Visa Ukraine;

застосунку Visa Airport Companion.

Які ще зміни сталися у ПриватБанку цієї осені

Також восени у держбанку скасували пільгові умови на здійснення міжнародних переказів на картки платіжної системи Mastercard через мобільний застосунок "Приват24". Тарифи підвищили так:

переказ з іноземної карти на карту банку подорожчав з 1% до 1,5%;

відправлення з валютних карток за кордон — з 1% до 2%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді діє соцпрограма "Скринінг здоров’я 40+". Вона передбачає надання можливості тим, кому понад 40 років, пройти безплатний огляд у медичних закладах. На спецкартку нарахують виплату у сумі 2 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти ПриватБанку можуть отримати компенсації за розрахунки за деякі товари. Для цього необхідно активувати спеціальні підписки. За правилами, передбачається надання 5% знижки на продукти у "Сільпо" картою Привату. Максимальна сума, яку можна заощадити, 200 грн. Активувати підписки можна у застосунку "Приват24".