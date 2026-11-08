Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Працівники не зобов’язані отримувати зарплату лише в банку, з яким співпрацює роботодавець. Якщо людина хоче перейти на картку ПриватБанку, їй потрібно відкрити рахунок, підготувати IBAN і подати письмову заяву до бухгалтерії. Закон також визначає, чи може компанія відмовити у зміні банку та які дані вказати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Як перевести зарплату на картку ПриватБанку

Українці можуть отримувати заробітну плату на особистий рахунок навіть тоді, коли підприємство має зарплатний проєкт з іншою фінансовою установою. Для цього не обов'язково оформлювати нову картку в банку, який обрав роботодавець.

У ПриватБанку передбачили можливість зарахування зарплати на особисту картку без підключення компанії до корпоративного зарплатного проєкту.

Щоб змінити рахунок для виплат, потрібно:

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Відкрити картку ПриватБанку. Якщо людина вже є клієнтом установи, можна скористатися наявною особистою карткою, яка підходить для зарахування коштів. Отримати банківські реквізити. У Приват24 потрібно знайти реквізити рахунку та скопіювати IBAN. Саме міжнародний номер рахунку потрібно передати бухгалтерії. Заповнити заяву. У документі необхідно зазначити особисті дані, РНОКПП, назву банку, номер рахунку, IBAN, призначення платежу та код МФО. Передати заяву бухгалтеру. Документ потрібно подати до бухгалтерії підприємства, щоб відповідальні працівники могли змінити реквізити для нарахування зарплати. Дочекатися зміни платіжних даних. Після опрацювання заяви роботодавець зможе перераховувати заробітну плату на новий рахунок.

У банку також пропонують готовий шаблон заяви для переведення зарплати на особисту картку. Його можна завантажити на офіційному сайті ПриватБанку.

Чи може роботодавець відмовити у зміні банку

Вибір фінансової установи для отримання заробітної плати належить до прав працівника. Це передбачено статтею 25 Закону України "Про оплату праці", яка забороняє обмежувати людину у вільному розпорядженні заробленими коштами.

Крім того, стаття 24 цього закону визначає, що за особистою письмовою згодою працівника зарплату можна перераховувати через обраний ним банк або небанківського надавача платіжних послуг.

Тому роботодавець не може вимагати, щоб усі співробітники обов'язково користувалися картками лише однієї фінансової установи. Наявність корпоративного зарплатного проєкту не скасовує права людини самостійно обирати рахунок для отримання виплат.

Якщо керівництво відмовляється приймати заяву або наполягає на використанні іншого банку, працівник може звернутися до територіального управління Державної служби України з питань праці.

Що важливо врахувати перед зміною рахунку

Перед поданням заяви варто перевірити правильність IBAN та інших реквізитів. Помилка в банківських даних може призвести до затримки зарахування коштів або необхідності повторно подавати документи.

Також бажано передати заяву завчасно, до формування чергової зарплатної відомості. Це дасть бухгалтерії час опрацювати нові реквізити до найближчої дати виплати.

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