Минимальная зарплата в декабре — в Гоструда назвали важный нюанс

Дата публикации 14 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:45
Минимальная заработная плата в декабре — в Гоструда уточнили, кто получит меньше
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине работодатели обязаны строго соблюдать требования по обеспечению минимальной государственной гарантии в оплате труда граждан на уровне, утвержденном Государственным бюджетом-2025. Однако инспекторы труда объяснили, что существуют определенные нюансы, которые при определенных условиях допускают снижение соответствующей планки.

Об этом информирует пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда.

Читайте также:

Особенности выплаты минимальной зарплаты работникам

Согласно Закону "О Госбюджете-2025", в ноябре-декабре минимальная зарплата будет находиться на уровне 8 тыс. грн в месяц или 48 грн в час. Соответствующее понятие считается государственной минимальной гарантией в оплате труда граждан. По правилам, за полноценно выполненную месячную (часовую) норму труда выплата не может быть ниже размера минимальной зарплаты.

Однако в Гоструда объяснили, что трудовое законодательство предусматривает определенные ситуации, когда допускается размер зарплаты ниже минимального.

Согласно статье закона "Об оплате труда", размер зарплаты может не дотягивать до минимального уровня исключительно, если это произошло по вине работника. Речь идет о следующих ситуациях:

  1. Нарушение нормы выработки
  2. Изготовление бракованного продукта
  3. Другие причины, предусмотренные законодательством, сократившие результаты труда.

При таких условиях снижение зарплаты не будет считаться нарушением законодательства о минимальном гарантированном уровне оплаты труда.

Когда запрещено сокращение зарплаты

По словам экспертов, любое снижение зарплаты по причинам, которые не связаны с трудовой деятельностью гражданина, считается противоправным. В частности, запрещается сокращать зарплату в связи с:

  • происхождением/социальным положением;
  • национальностью, полом, языком или политическими взглядами;
  • религиозными убеждениями;
  • членством в профессиональном союзе/другом объединении граждан;
  • местом жительства/характером работы.

Учитывая это, меньший уровень заработной платы, чем минимальный, допускается только тогда, когда работник не придерживается установленных норм труда по собственной вине, а в остальных случаях сокращение считается нарушением законодательства и может стать основанием для привлечения таких работодателей к ответственности.

Ранее мы писали, ждать ли осуществления индексации заработной платы в конце года. В Госстате обнародовали индекс инфляции, от которого зависит возможность осовременивания выплат.

Также мы рассказывали, что в декабре работники получат 6,16 тыс. грн "на руки" минимальной зарплаты. Также известно, ожидается ли пересмотр размера в декабре.

зарплаты работа деньги Гоструда минимальная зарплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
