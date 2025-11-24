Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доплаты до 50% — кто будет получать зарплату по-новому

Доплаты до 50% — кто будет получать зарплату по-новому

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:11
Зарплаты будут начислять по-новому — кому изменили подход в оплате труда
Офисная работница с бумагами. Фото: Freepik

Украинское правительство изменило подход в оплате труда и порядке спецзваний для работников Государственной аудиторской службы. В частности, установлены новые размеры доплат до 50 процентов от оклада.

Это предусмотрено правительственным постановлением №1445.

Реклама
Читайте также:

Необходимость изменений в подходе оплаты труда госаудиторов

Соответствующее постановление определяет порядок присвоения спецзваний, систему доплат, обновляет правила премирования в Государственной аудитслужбе и ее межрегиональных органах. В документе введены новые правила по оплате труда:

  • должностные оклады определяются в соответствии со схемой, утвержденной вышеуказанным постановлением;
  • предусмотрена надбавка за выслугу лет в размере 2% оклада за ежегодный дополнительный стаж, до 30%;
  • установлена надбавка за ранг, которая будет определяться правительственным постановлением;
  • предусмотрены доплаты за спецзвания, интенсивность труда и особо важную работу, согласно новым порядкам;
  • установлена доплата за доступ к гостайне — по постановлению №414;
  • предусмотрена премия в размере до 30% от должностного оклада за личные вклады.

Правительственное постановление призвано системно обновить подход к оплате труда, мотивации и карьерному росту работников государственного финконтроля. Целью изменений является повышение эффективности аудитслужбы, усиление кадрового потенциала и обеспечение прозрачной системы доплат и спецзваний.

Спецзвания, стаж и доплаты

Согласно документу, установлены спецзвания в соответствии со ст. 61 закона "Об основных принципах осуществления государственного финконтроля". Для этого служащий обязан иметь стаж работы в органах государственного финконтроля продолжительностью не менее двух лет.

Предусмотрены следующие ранги:

  • госконтролер первого ранга — присваивается правительством;
  • госконтролер третьего-шестого ранга — присваивается руководителем Государственной аудитслужбы или начальством межрегиональных офисов;

Срок пребывания в звании до очередного повышения составит два года.

Спецзвания будут сохраняться пожизненно. Отменить их можно будет исключительно только в судебном порядке.

Будут действовать следующие доплаты за спецзвания к должностному окладу (в процентах):

  • госконтролер первого ранга — 50%;
  • госконтролер четвертого ранга — 45%;
  • госконтролер пятого ранга — 40%;
  • госконтролер шестого ранга — 35%.

Предусмотрены доплаты за интенсивность труда (качество и сложность подготовленных документов, срочность выполнения задач, инициативность в работе) и за выполнение особо важной работы (выполнение международных обязательств в сфере финконтроля, участие в разработке законодательных актов, выполнение приоритетных задач Министерства финансов). Они будут устанавливаться в размере до 50% оклада в квартал.

Ранее мы писали, что в Украине в этом году большинство работодателей повысили зарплату подчиненным. Однако некоторые для удержания специалистов комбинируют зарплаты с рядом бонусов.

Еще рассказывали, что украинцы указали наиболее приемлемую зарплату в 2025 году. Граждане рассчитывают на выплаты на уровне 20-50 тыс. грн, а на меньше согласились бы работать только 17% опрошенных.

зарплаты выплаты деньги финансы рынок труда
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации