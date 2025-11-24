Зарплаты будут начислять по-новому — кому изменили подход в оплате труда

Офисная работница с бумагами. Фото: Freepik

Украинское правительство изменило подход в оплате труда и порядке спецзваний для работников Государственной аудиторской службы. В частности, установлены новые размеры доплат до 50 процентов от оклада.

Это предусмотрено правительственным постановлением №1445.

Необходимость изменений в подходе оплаты труда госаудиторов

Соответствующее постановление определяет порядок присвоения спецзваний, систему доплат, обновляет правила премирования в Государственной аудитслужбе и ее межрегиональных органах. В документе введены новые правила по оплате труда:

должностные оклады определяются в соответствии со схемой, утвержденной вышеуказанным постановлением;

предусмотрена надбавка за выслугу лет в размере 2% оклада за ежегодный дополнительный стаж, до 30%;

установлена надбавка за ранг, которая будет определяться правительственным постановлением;

предусмотрены доплаты за спецзвания, интенсивность труда и особо важную работу, согласно новым порядкам;

установлена доплата за доступ к гостайне — по постановлению №414;

предусмотрена премия в размере до 30% от должностного оклада за личные вклады.

Правительственное постановление призвано системно обновить подход к оплате труда, мотивации и карьерному росту работников государственного финконтроля. Целью изменений является повышение эффективности аудитслужбы, усиление кадрового потенциала и обеспечение прозрачной системы доплат и спецзваний.

Спецзвания, стаж и доплаты

Согласно документу, установлены спецзвания в соответствии со ст. 61 закона "Об основных принципах осуществления государственного финконтроля". Для этого служащий обязан иметь стаж работы в органах государственного финконтроля продолжительностью не менее двух лет.

Предусмотрены следующие ранги:

госконтролер первого ранга — присваивается правительством;

госконтролер третьего-шестого ранга — присваивается руководителем Государственной аудитслужбы или начальством межрегиональных офисов;

Срок пребывания в звании до очередного повышения составит два года.

Спецзвания будут сохраняться пожизненно. Отменить их можно будет исключительно только в судебном порядке.

Будут действовать следующие доплаты за спецзвания к должностному окладу (в процентах):

госконтролер первого ранга — 50%;

госконтролер четвертого ранга — 45%;

госконтролер пятого ранга — 40%;

госконтролер шестого ранга — 35%.

Предусмотрены доплаты за интенсивность труда (качество и сложность подготовленных документов, срочность выполнения задач, инициативность в работе) и за выполнение особо важной работы (выполнение международных обязательств в сфере финконтроля, участие в разработке законодательных актов, выполнение приоритетных задач Министерства финансов). Они будут устанавливаться в размере до 50% оклада в квартал.

Ранее мы писали, что в Украине в этом году большинство работодателей повысили зарплату подчиненным. Однако некоторые для удержания специалистов комбинируют зарплаты с рядом бонусов.

Еще рассказывали, что украинцы указали наиболее приемлемую зарплату в 2025 году. Граждане рассчитывают на выплаты на уровне 20-50 тыс. грн, а на меньше согласились бы работать только 17% опрошенных.