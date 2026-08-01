Армия восстановления в Украине в августе 2026 года: какую зарплату выплачивают и какую работу предлагают

Расчистка завалов после обстрела, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине всё больше людей присоединяются к Армии восстановления. Это программа, в рамках которой безработные украинцы восстанавливают страну, участвуя в общественно полезных работах. С 2026 года к таким работам присоединились 17 000 человек, а в целом их число уже достигло 100 000. Заработная плата таких украинцев превышает 12 000 гривен в месяц.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости, передает Новини.LIVE.

Какую работу предлагают украинцам

Всё зависит от региона. Чаще всего участники проекта задействованы в четырёх ключевых направлениях, а именно:

помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) — украинцы плетут маскировочные сетки, шьют и ремонтируют амуницию или спецодежду, консервируют продукты и помогают реабилитационным центрам;

ликвидируют последствия обстрелов — убирают завалы, ремонтируют и восстанавливают поврежденное жилье и помещения;

оказывают поддержку гражданскому населению — помогают маломобильным людям, пенсионерам, людям с инвалидностью и больным;

работают на инфраструктурных объектах.

Сколько платят в Армии восстановления

За полностью отработанный месяц украинцам платят от 1 до 1,5 минимальной зарплаты. В 2026 году это от 8 647 до 12 970 гривен. Жители прифронтовых территорий, ветераны и ветеранки получают более высокие выплаты — до 17 294 гривен.

Как присоединиться к Армии восстановления

Необходимо обратиться в ближайший центр занятости, уточнить всю информацию о видах работ и месте их проведения, сроках, получить направление и подписать договор.

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Принять участие в общественно полезных работах в августе могут:

зарегистрированные безработные;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

ветераны;

пенсионеры в возрасте до 70 лет (если у них нет проблем со здоровьем).

Сейчас программа Армия восстановления охватывает 19 регионов страны.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2026 года зарплаты украинцев не будут проиндексированы. Причина: индекс инфляции за июнь остановился на отметке 99,9%, тогда как возможность индексации возникает, когда величина индекса потребительских цен превышает порог в 103%.

Это означает, что бюджетники в августе будут получать такие же зарплаты, как в июле и июне. Размер минимальной зарплаты составит 8 647 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о ситуации с зарплатами в Украине. В Государственной службе статистики подсчитали, что в июне 2026 года средний доход вырос до 32 780 гривен. Самые высокие зарплаты у программистов и у тех, кто работает в сфере "Финансы и страхование".

Еще Новини.LIVE писали, что оклады некоторых госслужащих из аппаратов местных судов будут повышать согласно новому механизму. Так, начнут применяться временные коэффициенты на период военного положения и ещё полгода после него. Повышение окладов будет зависеть от рабочей нагрузки с коэффициентами от 1,2 до 1,4.