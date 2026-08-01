Армія відновлення в Україні у серпні 2026 року: яку зарплату виплачують і що за роботу пропонують

Розбір завалів після обстрілу, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні усе більше людей долучаються до Армії відновлення. Це програма, за якою непрацевлаштовані українці відбудовують країну під час суспільно-корисних робіт. З 2026 року до таких робіт приєдналися 17 000 осіб, а загалом їхня кількість вже сягнула 100 000. Зарплати таких українців перевищують 12 000 гривень щомісяця.

Про це повідомили в Державній службі зайнятості, інформує Новини.LIVE.

Яку роботу пропонують українцям

Усе залежить від регіону. Найчастіше учасники проєкту залучені в чотирьох ключових напрямках, а саме:

допомога Збройним силам України (ЗСУ) — українці плетуть маскувальні сітки, шиють та ремонтують амуніцію чи спецодяг, консервують продутки та допомогають реабілітаційним центрам;

ліквідовують наслідки обстрілів — прибирають завали, ремонтують та відновлюють пошкоджене житло й приміщення;

підтримують цивільних громадян — допомагають маломобільним людям, пенсіонерам, особам з інвалідністю та хворим;

працюють на інфраструктурних об'єктах.

Скільки платять в Армії відновлення

За повністю відпрацьований місяць українцям платять від 1 до 1,5 мінімальної зарплати. У 2026 році це від 8 647 до 12 970 гривень. Мешканці прифронтових територій, ветерани та ветеранки отримують більші виплати — до 17 294 гривень.

Як приєднатися до Армії відновлення

Потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості, уточнити всю інформацію про види робіт та місце їх проведення, термін, отримати скерування та підписати договір.

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Долучитися до суспільно-корисних робіт у серпні можуть:

зареєстровані безробітні;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

ветерани та ветеранки;

пенсіонери віком до 70 років (якщо не мають проблем зі здоров'ям).

Наразі програма Армія відновлення поширена на 19 регіонів країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні 2026 року зарплати українців не проіндексують. Причина: індекс інфляції за червень зупинився на показнику 99,9%, тоді як можливість індексації виникає, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг у 103%.

Це означає, що бюджетники у серпні отримуватимуть такі ж зарплати, як у липні та червні. Розмір мінімальної зарплати становитиме 8 647 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про ситуацію із зарплатами в Україні. У Державній службі статистиці підрахували, що у червні 2026 року середній дохід зріс до 32 780 гривень. Найбільше зарплати в програмістів та у тих, хто працює у сфері "Фінанси та страхування".

Ще Новини.LIVE писали, що оклади деяких держслужбовців з апаратів місцевих судів підвищуватимуть за новим механізмом. Так, застосовуватимуться тимчасові коефіцієнти на період воєнного стану та ще пів року потому. Підвищення окладів залежатиме від завантаження роботи з коєфіцієнтами від 1,2 до 1,4.