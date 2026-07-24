Зарплаты госслужащих: новые правила повышения окладов за нагрузку в 200%

Сотрудники в офисе, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине правительство ввело новый механизм повышения должностных окладов для некоторых государственных служащих аппаратов местных судов общей юрисдикции. Речь идет о временных коэффициентах, которые будут действовать только в период военного положения и еще шесть месяцев после его окончания.

О том, кого касаются эти изменения, сообщают Новини.LIVE.

При каких условиях вырастет зарплата госслужащих

Согласно постановлению № 911 Кабинета министров от 1 июля 2026 года, отдельным госслужащим аппаратов местных судов общей юрисдикции на временной основе утверждены коэффициенты повышения окладов.

Изменения коснулись государственных служащих аппаратов местных судов общей юрисдикции, обеспечивающих организацию судебного процесса.

На право применения коэффициентов будут влиять два ключевых фактора:

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уровень фактической нагрузки;

включение суда и должности в перечень, который будет утверждаться Государственной судебной администрацией.

В соответствии с рекомендациями, на судебную администрацию могут возлагаться следующие обязанности:

ежеквартальное утверждение перечня местных общих судов по согласованию с Высшим советом правосудия;

определение перечня должностей государственной службы, на сотрудников которых возложены обязанности по обеспечению организации судебного процесса, и имеющегося уровня нагрузки;

утверждение в течение 30 дней после вступления в силу постановления первых соответствующих списков.

Что касается определения уровня нагрузки, то это будет осуществляться на основе статистики рассмотрения судебных дел и нормативов кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судебных инстанций.

Какие предусмотрены коэффициенты к должностным окладам

Постановлением введены коэффициенты повышения окладов в зависимости от рабочей нагрузки от 1,2 до 1,4:

В случае превышения уровня нагрузки на 50% — 1,2; В случае превышения уровня нагрузки на 100% — 1,3; В случае превышения уровня нагрузки на 200% — 1,4.

Соответствующие коэффициенты будут применяться к должностным окладам, что определяет постановление правительства страны № 1409. Доплаты будут осуществляться за счет средств спецфонда госбюджета, предусмотренных для Государственной судебной администрации.

Возможные источники финансирования:

средства за счет уплаты судебного сбора;

поступления от направления залога в доход государства.

Учитывая это, постановление правительства не предусматривает автоматического повышения окладов для всех сотрудников судебных аппаратов, а коэффициенты будут применяться только к должностям, включенным в специальные перечни Государственной судебной администрации, и будут зависеть от уровня нагрузки.

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