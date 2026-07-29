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Главная Финансы Перспективы зарплат в Украине в августе: что нужно знать украинцам

Перспективы зарплат в Украине в августе: что нужно знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 14:30
Зарплаты в бюджетной сфере: будут ли в августе индексированы доходы украинцев
Учитель в классе, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в Украине может быть пересмотрена заработная плата бюджетных работников в рамках индексации, если это позволит уровень индекса инфляции. Государственная служба статистики уже обнародовала соответствующий показатель, от которого зависит, изменятся ли доходы украинцев в следующем месяце.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на данные статистического ведомства.

Будет ли индексация заработной платы в августе

Согласно нормам законодательства, возможность индексации зарплат украинцев может возникнуть при условии, что величина индекса потребительских цен нарастающим итогом превысит порог индексации в 103%.

По данным Государственной службы статистики, индекс инфляции за июнь, от которого зависит возможность индексации доходов в бюджетной сфере, составляет 99,9%. По результатам расчетов соответствующий показатель не превысил порог индексации в 103%.

Учитывая это, в августе зарплаты бюджетников останутся на прежнем уровне: работодатели будут применять в августе те же правила индексации, что и в июне и июле. Однако, если оклады повышались в марте или позднее, то индексация пока не будет проводится. Речь идет о следующих суммах:

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  1. При базовом месяце январе 2026 года процент индексации составит 4,2%, а максимальная сумма индексации — 139 грн.
  2. При базовом месяце феврале 2026 года процент индексации составит 3,1%, максимальная сумма — 103 грн.

Согласно правилам, доходы могут индексироваться в рамках прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть сумма зарплаты, на которую может распространяться индексация, ограничена соответствующим показателем. В 2026 году прожиточный минимум составляет 3 328 грн (4,2% х 3 328 грн).

В августе минимальная заработная плата также не изменится. Показатели, утвержденные законом "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", останутся на прежнем уровне:

  • месячный размер — 8 647 грн (для полной ставки);
  • почасовой размер — 52 грн (при почасовой оплате).

Чистыми "на руки" украинцы получат 6 658 грн (после удержания НДФЛ 18% и военного сбора 5%).

Какие изменения готовятся в области индексации зарплат

Ранее правительство выступило с инициативой приведения в соответствие с действующими нормами законодательства перечней доходов украинцев, которые могут подлежать индексации, но до сих пор не считались объектами для осовременивания.

Предлагается определить механизм начисления индексации доходов в случае:

  • выполнения работы в сверхурочное время/работы сверх установленных норм;
  • начисления денежного пособия по безработице за неполный месяц;
  • в случае роста тарифных ставок/окладов за счет установления дополнительных коэффициентов или доплат непостоянного характера;
  • при возобновлении выплат пособия по безработице;
  • стипендии, пособия по безработице в одном месяце с повышением сумм;
  • в случае перехода с одного вида социальной стипендии на другой.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько должны работать украинцы в августе. В связи с тем, что военное положение в Украине в очередной раз продлили до 31 октября этого года, все работники с пятидневной рабочей неделей будут работать в праздничные дни по рабочему графику. Также никаких надбавок за работу в такие дни не предусмотрено.

Еще Новини.LIVE писали, что украинские профсоюзы обратились к правительству с призывом доработать проект закона об изменении механизма начисления заработной платы учителям. Речь идет о крупнейшей инициативе за последние годы, которая предусматривает, в частности, отказ от Единой тарифной сетки и ежегодный пересмотр расчетной базы, которая будет привязана к средней зарплате.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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