Зарплаты выросли до 78 000 грн: Гетманцев рассказал о доходах и дисбалансах в Украине

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине официальная статистика свидетельствует о том, что уровень средней заработной платы в июне 2026 года вырос по сравнению с показателем предыдущего месяца. Несмотря на положительную динамику, украинцы по-прежнему сталкиваются с дисбалансами в виде межрегионального и секторального финансового разрыва в доходах.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

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Как изменилась средняя зарплата в Украине

По данным Государственной службы статистики, в июне этого года уровень средней зарплаты в Украине вырос до 32 780 грн. Показатель на 5,9% или 1 822 грн выше, чем в мае. Тогда средний доход украинцев составлял 30 960 грн.

Сферы с самыми высокими доходами

Как показывают статистические данные, самые высокие средние зарплаты традиционно наблюдались в трех сферах:

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ІТ (информационные технологии) — 77 930 грн (в мае было 76 990 грн);

Авиационный транспорт — 67 472 грн (65 140 грн);

Финансы и страхование — 61 050 грн (64 350 грн).

Соответствующая тенденция к существенному росту доходов в этих отраслях сохраняется на рынке уже не один год.

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Зарплаты в Украине. Источник: Госстат

Секторы с самыми низкими зарплатами

Самые маленькие средние зарплаты были зафиксированы в следующих сферах:

Библиотеки, музеи и архивы — 16 950 грн (в мае — 16 090 грн);

Творчество, искусство и развлечения — 17 680 грн (15 870 грн);

Почтовая и курьерская деятельность — 20 640 грн (20 020 грн).

Эти цифры говорят о том, что труд в этих трех основных сферах оценивается в Украине меньше всего.

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Зарплаты украинцев. Источник: Госстат

Различия в доходах по регионам

Статистические данные также указывают на неравномерный уровень оплаты труда в региональном разрезе:

самые высокие зарплаты получают работники в Киеве — 48 390 грн (в мае — 47 120 грн);

самые низкие доходы — в Кировоградской области — 23 882 грн (22 336 грн).

Также зафиксирована тенденция к росту задолженности по заработной плате:

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в июле 2026 года — 3,8 млрд грн;

в июне 2026 года — 3,8 млрд;

в мае 2026 года — 3,7 млрд.

Дисбалансы в зарплатах на украинском рынке

Как отметил глава профильного комитета, хотя в июне средняя зарплата выросла почти на 2 000 грн, общая положительная динамика не решает существующие проблемы, которые давно присутствуют на украинском рынке труда.

Речь идет о двух глубоких структурных диспропорциях:

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межрегиональный разрыв: столица опережает по доходам регионы почти вдвое;

секторальный дисбаланс: программисты и финансисты получают от 60–70 000 грн, работники культуры и образования — 17–25 000 грн.

"И не забываем о нарастающей задолженности в размере 3,8 млрд грн. Решение этих дисбалансов заключается в детинизации рынка труда, введении прозрачных и "белых" зарплат и прямой ответственности работодателей за соблюдение европейских стандартов труда и социальной защиты", — резюмировал Гетманцев.

Еще Новини.LIVE рассказывали, будет ли индексация зарплаты в августе. Госстат обнародовал индекс инфляции за июнь, от которого зависит возможность пересмотра доходов бюджетников. Он составляет 99,9% и не превышает необходимый порог индексации в 103%. В связи с этим в августе зарплаты бюджетников останутся на прежнем уровне.

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Также Новини.LIVE писали, что в Украине ввели новый механизм повышения окладов некоторым госслужащим аппаратов местных судов. Речь идет о назначении временных коэффициентов на период военного положения и еще на полгода после этого. Повышение окладов будет зависеть от рабочей нагрузки с коэффициентами от 1,2 до 1,4.

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