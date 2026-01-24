Пенсии 2026 — что надо знать о пересмотре сумм тем, кто продолжает работать

Работа на пенсии — когда ждать перерасчета выплат в 2026 году
Украинским гражданам, которые решили продолжать работать после назначения пенсии, государство должно осуществлять ее перерасчет. В законодательстве прописано, при каких условиях может происходить автоматически, а когда необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Об этом говорится в постановлении правления ПФУ №10-1 "Об утверждении Порядка перерасчета пенсии без дополнительного обращения".
Когда пересчитывают выплаты работающим пенсионерам
Согласно нормам законодательства, если застрахованный гражданин после того, как была назначена пенсия, продолжил работать, то право на перерасчет пенсии должно происходить с учетом приобретенных не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии. Пересмотр выплаты осуществляется с зарплаты (дохода), с которой исчислена пенсия.
Пенсионную выплату могут исчислять из суммы заработка, с учетом которого размер пенсии уже определен, или, при целесообразности, могут учесть в том числе заработок, который гражданин получал, работая после назначения или предыдущего пересмотра пенсии.
В случае, если у работающего гражданина пенсионного возраста после назначения/пересмотра пенсии есть менее 24 месяцев стажа, перерасчет должен осуществляться после двух лет после назначения или пересмотра.
Как правило, специалисты пересчитывают назначенную пенсию с первого числа месяца, когда гражданин обратился в ПФУ за перерасчетом:
- В случае предоставления заявления и необходимых документов до 15 числа включительно с 1 числа следующего месяца;
- В случае подачи заявление с пакетом документов после 15 числа.
Также тем гражданам, которые после назначения или предыдущего пересмотра пенсии в дальнейшем работали и на 1 марта года, когда происходит перерасчет, получили дополнительно 24 месяца стажа, или отработали меньше такого количества, однако после назначения или предыдущего пересмотра пенсии прошло два года, — органы ПФУ пересчитывают пенсию в автоматическом режиме ежегодно с 1 апреля.
По данным фонда, работающим пенсионерам, выплата пересматривается из-за роста прожиточного минимума уже после того, как уволятся с работы.
Обязанность пенсионера сообщать о трудоустройстве или увольнении
По информации Пенсионного фонда, если гражданин трудоустроился или уволился с работы, то должен сообщить об этом органы Пенсионного фонда в течение десяти дней.
Это необходимо для того, чтобы ПФУ правильно начислил определенные доплаты, надбавки или повышения, ведь иногда к пенсии могут устанавливаться такие суммы только для неработающих пенсионеров. В частности, такова надбавка для пенсионеров, содержащих детей до 18 лет. Право на нее теряется в случае трудоустройства.
О таком статусе могут удостоверять соответствующие сведения:
- приказ/распоряжение о приеме или увольнении с работы;
- трудовая книжка, где содержится запись о трудоустройстве или увольнении;
- гражданско-правовой договор, заключенный между сторонами.
Соответствующее заявление можно подать следующим образом:
- лично через любой сервисный центр ПФУ;
- дистанционно на портале е-услуг Пенсионного фонда, с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП).
