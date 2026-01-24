Пенсии 2026 — что надо знать о пересмотре сумм тем, кто продолжает работать

Пожилой мужчина за бумагами. Фото: Freepik

Украинским гражданам, которые решили продолжать работать после назначения пенсии, государство должно осуществлять ее перерасчет. В законодательстве прописано, при каких условиях может происходить автоматически, а когда необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом говорится в постановлении правления ПФУ №10-1 "Об утверждении Порядка перерасчета пенсии без дополнительного обращения".

Реклама

Читайте также:

Когда пересчитывают выплаты работающим пенсионерам

Согласно нормам законодательства, если застрахованный гражданин после того, как была назначена пенсия, продолжил работать, то право на перерасчет пенсии должно происходить с учетом приобретенных не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии. Пересмотр выплаты осуществляется с зарплаты (дохода), с которой исчислена пенсия.

Пенсионную выплату могут исчислять из суммы заработка, с учетом которого размер пенсии уже определен, или, при целесообразности, могут учесть в том числе заработок, который гражданин получал, работая после назначения или предыдущего пересмотра пенсии.

В случае, если у работающего гражданина пенсионного возраста после назначения/пересмотра пенсии есть менее 24 месяцев стажа, перерасчет должен осуществляться после двух лет после назначения или пересмотра.

Как правило, специалисты пересчитывают назначенную пенсию с первого числа месяца, когда гражданин обратился в ПФУ за перерасчетом:

В случае предоставления заявления и необходимых документов до 15 числа включительно с 1 числа следующего месяца; В случае подачи заявление с пакетом документов после 15 числа.

Также тем гражданам, которые после назначения или предыдущего пересмотра пенсии в дальнейшем работали и на 1 марта года, когда происходит перерасчет, получили дополнительно 24 месяца стажа, или отработали меньше такого количества, однако после назначения или предыдущего пересмотра пенсии прошло два года, — органы ПФУ пересчитывают пенсию в автоматическом режиме ежегодно с 1 апреля.

По данным фонда, работающим пенсионерам, выплата пересматривается из-за роста прожиточного минимума уже после того, как уволятся с работы.

Обязанность пенсионера сообщать о трудоустройстве или увольнении

По информации Пенсионного фонда, если гражданин трудоустроился или уволился с работы, то должен сообщить об этом органы Пенсионного фонда в течение десяти дней.

Это необходимо для того, чтобы ПФУ правильно начислил определенные доплаты, надбавки или повышения, ведь иногда к пенсии могут устанавливаться такие суммы только для неработающих пенсионеров. В частности, такова надбавка для пенсионеров, содержащих детей до 18 лет. Право на нее теряется в случае трудоустройства.

О таком статусе могут удостоверять соответствующие сведения:

приказ/распоряжение о приеме или увольнении с работы;

трудовая книжка, где содержится запись о трудоустройстве или увольнении;

гражданско-правовой договор, заключенный между сторонами.

Соответствующее заявление можно подать следующим образом:

лично через любой сервисный центр ПФУ;

дистанционно на портале е-услуг Пенсионного фонда, с помощью квалифицированной е-подписи (КЭП).

Ранее мы писали, ожидаются ли повышения пенсий с 1 февраля 2026 года. Известно, что некоторые категории граждан получат больше в следующем месяце.

Еще сообщали, что в этом году вырос прожиточный минимум для неработающих граждан. Из-за этого повысились различные доплаты к пенсиям, в частности надбавка на уход для одиноких пенсионеров.