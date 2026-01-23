Пенсии в Украине — будет ли повышение выплат с 1 февраля

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине с 1 февраля 2026 года общего повышения пенсионных выплат не предвидится, ведь ключевые нововведения, связанные с новым уровнем прожиточного минимума и минимальной заработной платы произошли в январе текущего года. В то же время, некоторым категориям граждан могут пересмотреть размер пенсий.

О том, каких выплат ждать в феврале, рассказывают Новини.LIVE.

Какие будут действовать показатели для начисления пенсий в феврале

В феврале станет известен точный размер будущей индексации пенсионных выплат, ведь поступят окончательные цифры по инфляции и динамике роста заработной платы. Предварительно ожидается, что размер повышения составит от 11,97% до примерно 14,6%. Уже на основе этих данных граждане смогут получить новые выплаты во время запланированной индексации, которая традиционно состоится в начале весны.

Также в следующем месяце размер минимальной пенсии будет находиться на уровне 2595 грн (соответствует размеру прожиточного минимума). Благодаря этому пенсионеры получат повышенные доплаты.

Новый размер минимальной зарплаты (8647 грн) стал основанием для пересмотра уровня минимальной пенсии для неработающих пенсионеров старше 65 лет, которые имеют полный страховой стаж (30 лет у женщин, 35 лет у мужчин). В этом году размер минимальной пенсии для такой категории граждан не может быть ниже 3,45 тыс. грн — 40% минимальной зарплаты.

Неработающим пенсионерам, страховой стаж которых превышает 30/35 лет и пенсии больше минимальных, пересчитают доплату за сверхнормативный стаж: за каждый дополнительный год пенсия вырастет на 1% величины 2 595 грн.

Независимо от факта наличия работы в этом году пересмотрели размеры:

минимальной пенсии для шахтеров;

граничных выплат семьям военных в случае потери кормильца;

повышений для ветеранов войны (лица с инвалидностью, участники боевых действий, члены семей погибших/умерших ветеранов войны, защитники страны);

повышений для жертв нацистских преследований;

пенсий гражданам за особые заслуги перед страной.

Кто из пенсионеров может получить больше с февраля

Пенсионеры, которые достигнут в следующем месяце 70, 75 и 80 лет, получат надбавки к пенсиям. Речь идет о денежных компенсациях "за возраст".

Размер такой надбавки зависит от возраста пенсионера:

Для граждан 70-74 лет выплачивают 300 грн; После 75 лет и до 79 лет — 456 грн; Пенсионерам за 80 лет — 570 грн.

Однако, в 75 лет на самом деле доплата составит 156 грн, ведь у такого гражданина уже есть надбавка в размере 300 грн, предназначенная для 70-летних. По правилам, доплаты не суммируются.

В то же время, право на выплату предусмотрено для тех, у кого размер получаемой пенсии не превышает 10,34 тыс. грн.

Соответствующую надбавку начислят автоматически. Специально обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости. Начисление произойдет с даты достижения соответствующего возраста.

Ранее мы писали, что в этом году установили новый размер прожиточного минимума для неработающих лиц. Известно, как изменилась доплата для одиноких пожилых людей.

Еще рассказывали об особенностях начисления выплат для граждан, которым более 65 лет. В этом году для такой категории лиц предусмотрена повышенная минимальная пенсия.