Пенсии в Украине — кто получит повышенные размеры надбавок в 2026 году

В Украине гражданам, которым более 65 лет, законом предусмотрена повышенная минимальная пенсия, размер которой привязан к минимальной заработной плате. В 2026 году этот показатель вырос, а значит — автоматически увеличится и размер надбавки.

Об этом информирует пресс-служба главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Тернопольской области.

На какую сумму могут рассчитывать пенсионеры в 2026 году

Согласно части 2 ст. 28 закона №1058, определяется минимальная пенсия для граждан в возрасте 65+ на уровне 40% от размера минимальной зарплаты, установленной законом о Госбюджете. Речь идет о минимальной сумме в 3,45 тыс. грн. Она не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Претендовать на такую доплату могут неработающие пенсионеры, которым более 65 лет, получают пенсию по возрасту и имеют достаточное количество страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и минимально 30 лет для женщин. Важным условием является то, что конечный размер пенсии вместе со всеми надбавками не должен превышать 40% минималки.

У пенсионеров, которые на заслуженном отдыхе продолжают работать или занимаются предпринимательской деятельностью, возможность перерасчета с применением нового показателя минимальной зарплаты появится только после увольнения с работы/прекращения ФЛП.

Другие изменения в надбавках для пенсионеров

В этом году повысился уровень прожиточного минимума, к которому привязаны надбавки и доплаты. Из-за этого ожидается пересмотр таких доплат.

В частности, выросла надбавка к пенсии для лиц пожилого возраста, проживающих одиноко и нуждающихся в регулярной помощи и уходе. В прошлом году составляла 944 грн, а сейчас равна 1038 грн (доля в 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Повысилась минимальная пенсия для шахтеров: в 2025-м составляла 7000 грн, а сейчас — 7785 грн.

Выросли доплаты для женщин, родивших/усыновивших пятерых и более детей, до 910 грн (по закону за особые заслуги).

Изменился размер доплаты за стаж сверх нормы. Теперь за каждый дополнительный год предоставляют не 23,6 грн, а 25,95 грн (не более 1% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Также с 1 января 2026 года автоматически выросли доплаты для таких категорий граждан:

для семей военнослужащих в случае потери кормильца;

для ветеранов войны/членов их семей;

для жертв нацистских преследований;

для граждан, которые имеют выплаты за особые заслуги перед Украиной.

Ранее мы сообщали, что суды становятся на сторону граждан, которые не согласны с правилами индексации пенсий. Они получают надбавки вместо индексации на общих основаниях.

Также рассказывали, что украинцам еще можно пройти идентификацию в январе 2025 года. ПФУ объяснил, что при некоторых обстоятельствах возобновление выплат может быть невозможным.