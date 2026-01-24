Пенсії 2026 — що треба знати про перегляд сум тим, хто продовжує працювати

Чоловік похилого віку за паперами. Фото: Freepik

Українським громадянам, які вирішили продовжувати працювати після призначення пенсії, держава повинна здійснювати її перерахунок. У законодавстві прописано, за яких умов може відбуватися автоматично, а коли необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться у постанові правління ПФУ №10-1 "Про затвердження Порядку перерахунку пенсії без додаткового звернення".

Коли перераховують виплати працюючим пенсіонерам

Згідно з нормами законодавства, якщо застрахований громадянин після того, як було призначено пенсію, продовжив працювати, то право на перерахунок пенсії має відбуватися з урахуванням набутих не менш ніж 24 місяців страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії. Перегляд виплати здійснюється із зарплати (доходу), з якої обчислено пенсію.

Пенсійну виплату можуть обчислювати із суми заробітку, з урахуванням якого розмір пенсії вже обчислений, або, за доцільності, можуть врахувати в тому числі заробіток, який громадянин одержував, працюючи після призначення чи попереднього перегляду пенсії.

У разі, якщо у громадянина пенсійного віку, який працює, після призначення/перегляду пенсії є менш ніж 24 місяці стажу, перерахунок має здійснюватися після двох років після призначення чи перегляду.

Як правило, фахівці перераховують призначену пенсію з першого числа місяця, коли громадянин звернувся до ПФУ за перерахунком:

У разі надання заяви та необхідних документів до 15 числа включно з 1 числа наступного місяця; У разі подання заяву з пакетом документів після 15 числа.

Також тим громадянам, які після призначення чи попереднього перегляду пенсії надалі працювали та на 1 березня року, коли відбувається перерахунок, отримали додатково 24 місяці стажу, чи відпрацювали менше такої кількості, однак після призначення чи попереднього перегляду пенсії минуло два роки, — органи ПФУ перераховують пенсію в автоматичному режимі щороку з 1 квітня.

За даними фонду, пенсіонерам, які працюють, виплата переглядається через зростання прожиткового мінімуму вже після того, як звільняться з роботи.

Обов'язок пенсіонера повідомляти про працевлаштування чи звільнення

За інформацією Пенсійного фонду, якщо громадянин працевлаштувався або звільнився з роботи, то мусить повідомити про це органи Пенсійного фонду упродовж десяти днів.

Це необхідно для того, щоб ПФУ правильно нарахував певні доплати, надбавки чи підвищення, адже іноді до пенсії можуть встановлюватися такі суми тільки для непрацюючих пенсіонерів. Зокрема, такою є надбавка для пенсіонерів, які утримують дітей до 18 років. Право на неї втрачається у разі працевлаштування.

Про такий статус можуть засвідчувати відповідні відомості:

наказ/розпорядження про прийняття чи звільнення з роботи;

трудова книжка, де міститься запис про працевлаштування чи звільнення;

цивільно-правовий договір, укладений між сторонами.

Відповідну заяву можна подати таким чином:

особисто через будь-який сервісний центр ПФУ;

дистанційно на порталі е-послуг Пенсійного фонду, за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП).

