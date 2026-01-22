Пенсии в Украине 2026 — кому предусмотрена надбавка в 1038 грн

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В 2026 году повысился размер прожиточного минимума для неработающих граждан. В связи с этим выросли некоторые доплаты к пенсиям, привязанные к нему, в частности для пожилых людей, которым необходима помощь на уход.

О том, какие изменения произошли для таких пенсионеров, сообщает издание Новини.LIVE.

Кто имеет право на надбавку на уход из пенсионеров

Новые показатели в законодательстве позволили пересмотреть доплату к пенсиям граждан, у которых нет трудоспособных родственников и не имеют возможности полноценно обеспечивать собственные потребности. Такая ежемесячная доплата предоставляется гражданам, которые получают пенсию по возрасту. Право на выплату также предоставляется при соблюдении других условий. Речь идет о:

Пенсионер пересек возрастную границу в 80 лет; По медицинским рекомендациям нуждается в регулярном уходе; Отсутствует право на пенсию по инвалидности/другие виды выплат; Нет родственников трудоспособного возраста, которые могли бы содержать (взрослые дети/внуки/правнуки).

Новый размер надбавки к пенсии в 2026 году

По правилам, размер надбавки на уход для граждан пожилого возраста составляет 40% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных. В прошлом году он был на уровне 2361 грн, что формировало надбавку в размере 944,4 грн. В связи с новыми показателями закона "О Госбюджете-2026" прожиточный минимум составляет 2595 грн, поэтому доплата выросла до 1038 грн. Учитывая это, господдержка граждан повысилась на 93,6 грн по сравнению с прошлым годом.

Для получения ежемесячной доплаты, пенсионеру необходимо лично обратиться в медицинское учреждение, где врачебно-консультативная комиссия (ВКК) должна по результатам обследования здоровья установить потребность в постороннем уходе. На этом основании гражданин может подать заявление в органы Пенсионного фонда с просьбой назначить доплату. Также необходимо будет приложить пакет документов:

паспорт гражданина и идентификационный код;

медицинское заключение, где будет подтверждаться необходимость ухода;

документы, подтверждающие отсутствие выплат по инвалидности.

После проверки информации Пенсионный фонд может назначить соответствующую доплату.

Ранее мы сообщали, что для граждан, которым более 65 лет, предусматривается в этом году повышенная минимальная пенсия. Ее размер зависит от минимальной зарплаты, уровень которой вырос.

Также писали, что суды становятся на сторону украинцев, которые решили оспорить правила индексации пенсий. Речь идет о надбавках вместо полноценной индексации.