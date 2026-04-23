Работа на госслужбе: какой категории хотят считать стаж в трехкратном размере

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) предлагают засчитывать в стаж государственной службы периоды военной службы в трехкратном размере. Ведомство обнародовало для обсуждения проект изменений в порядок исчисления стажа госслужбы.

О деталях изменений для госслужащих рассказывает издание Новини.LIVE.

Расчет стажа работникам на госслужбе по-новому

Согласно проекту изменений в порядок исчисления стажа госслужбы, НАГС предлагает:

Уточнить перечень периодов, которые учитывают в стаж государственной службы (в частности, речь идет о подтверждении, что засчитывается время военной службы согласно законодательству). Ввести льготный механизм, согласно которому срок прохождения военной службы во время особого периода будут засчитывать в трехкратном размере в стаж государственной службы. То есть это означает, что один год службы будут считать как три года стажа госслужбы.

В НАГС объясняют, что соответствующий подход предоставит таким лицам ряд преимуществ в виде:

более быстрого приобретения права на назначение надбавок за стаж;

влияния на срок дополнительного отпуска;

значения для карьерного продвижения работников на госслужащие.

Агентство будет принимать предложения и замечания с обоснованием изменений до 29 апреля 2026 года.

Что стоит знать госслужащим относительно стажа и окладов

В частности, правила назначения пенсии государственных служащих различаются по требованиям к стажу. С 1 мая 2016 года введены определенные рамки для начисления спецпенсий для госслужащих. Тем, кто пришел на госслужбу после этой даты, выплаты могут назначаться на общих основаниях по закону "Об общеобязательном госпенсионном страховании".

Также сохранили право на специальную пенсию для тех, кто приобрел стаж госслужбы до вышеуказанной даты. Назначают при условиях:

когда есть минимум десять лет стажа, если человек на тот момент работал на государственной должности.

есть минимум 20 лет стажа на госслужбе, даже если не работала (назначают по старому механизму по постановлению № 622).

Соответствующее право наступает, когда:

общий стаж превысил 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

человек достиг пенсионного возраста в 62 года для мужчин и 60 лет — для женщин.

Таким образом, спецпенсия сохраняется исключительно для тех, у кого есть от 20 лет стажа до 1 мая 2016 года. Размер выплаты составляет 60% от суммы зарплаты (оклада, надбавок).

В 2026 году повысили оклады госслужащих, которые привязаны к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В этом году он увеличился с 3 028 грн до 3 328 грн.

Минимальный оклад не может быть меньше 2,5 прожиточного минимума, то есть 8 320 грн (3 328 грн х 2,5), а максимальный для руководителей центрального органа власти составляет 15 минимальных окладов для госслужащих местного уровня.

Также работникам госслужбы начисляют премию в стабильном размере — не более 30% от оклада.

