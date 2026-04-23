Робота на держслужбі: якій категорії хочуть рахувати стаж у трикратному розмірі

У Національній агенції з питань державної служби (НАДС) пропонують зараховувати до стажу державної служби періоди військової служби у трикратному розмірі. Відомство оприлюднило для обговорення проєкт змін до порядку обчислення стажу держслужби.

Розрахунок стажу працівникам на держслужбі по-новому

Згідно з проєктом змін до порядку обчислення стажу держслужби, НАДС пропонує:

Уточнити перелік періодів, які враховують до стажу державної служби (зокрема, йдеться про підтвердження, що зараховується час військової служби згідно із законодавством). Ввести пільговий механізм, згідно з яким термін проходження військової служби під час особливого періоду будуть зараховувати у трикратному розмірі до стажу державної служби. Тобто це означає, що один рік служби рахуватимуть як три роки стажу держслужби.

У НАДС пояснюють, що відповідний підхід надасть таким особам низку переваг у вигляді:

швидшого набуття права на призначення надбавок за стаж;

впливу на термін додаткової відпустки;

значення для кар’єрного просування працівників на держслужбовці.

Агенція прийматиме пропозиції та зауваження з обґрунтуванням змін до 29 квітня 2026 року.

Що варто знати держслужбовцям щодо стажу та окладів

Зокрема, правила призначення пенсії державних службовців різняться за вимогами щодо стажу. З 1 травня 2016 року введені певні рамки для нарахування спецпенсій для держслужбовців. Тим, хто прийшов на держслужбу після цієї дати, виплати можуть призначатися на загальних підставах за законом "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування".

Також зберегли право на спеціальну пенсію для тих, хто набув стаж держслужби до вищевказаної дати. Призначають за умов:

коли є мінімум десять років стажу, якщо людина на той момент працювала на державній посаді.

є щонайменше 20 років стажу на держслужбі, навіть якщо не працювала (призначають за старим механізмом за постановою № 622).

Відповідне право настає, коли:

загальний стаж перевищив 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

людина досягнула пенсійного віку у 62 роки для чоловіків та 60 років — для жінок.

Таким чином, спецпенсія зберігається виключно для тих, у кого є від 20 років стажу до 1 травня 2016 року. Розмір виплати становить 60% від суми зарплати (окладу, надбавок).

У 2026 році підвищили оклади держслужбовців, які прив'язані до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цьогоріч він збільшився з 3 028 грн до 3 328 грн.

Мінімальний оклад не може бути меншим за 2,5 прожиткового мінімуму, тобто 8 320 грн (3 328 грн х 2,5), а максимальний для керівників центрального органу влади становить 15 мінімальних окладів для держслужбовців місцевого рівня.

Також працівникам держслужби нараховують премію у сталому розмірі — не більше 30% від окладу.

