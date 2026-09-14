Рынок труда: профсоюзы критикуют новый проект Трудового кодекса

Сотрудники на предприятии. Фото: Freepik

Украинские профсоюзы разъяснили, что предусматривает новая инициатива Кабинета министров в вопросе трудоустройства граждан. Речь идет о проекте Трудового кодекса под номером 16010, в очередной раз внесенном в парламент. Эксперты считают, что на деле заявленные тезисы могут не соответствовать действительности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины (ФПУ).

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Трудовые отношения по соглашению сторон

Как отмечают профсоюзы, власть представила документ как шаг в направлении надлежащих условий труда, гибкости трудовых отношений и современного рынка труда, что будет соответствовать нормам Европейского союза (ЕС).

Они отмечают, что утверждение о большей договорности трудовых отношений верно лишь наполовину. Там пояснили, что договорное регулирование может работать хорошо только тогда, когда стороны равны. Однако человек, ищущий работу, в основном не имеет права диктовать работодателю условия.

В тех вопросах, где нынешний закон гарантирует базовую защиту, новый проект кодекса заменяет ее на "договоренность сторон", и в результате проигрывает работник.

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Гибкая форма занятости

Также авторы инициативы утверждают, что новый Кодекс предоставит гражданам больше возможностей для совмещения работы с семейными обязанностями. Однако на практике, по сравнению с действующими нормами законодательства, проект сократит список тех, кто сможет претендовать на более гибкую занятость:

сократятся категории работников, имеющих право требовать работу на дому/удаленную работу;

уменьшатся гарантии в отношении привлечения к ночным и сверхурочным работам, а также командировкам.

Учитывая это, те, кто больше всего нуждается в гибкости (родители с маленькими детьми, люди с инвалидностью, те, кто ухаживает за родственниками), рискуют лишиться нынешней защиты.

Такой подход позволит компаниям быстрее и проще увольнять работников.

Социальный диалог

Также предлагается усилить роль социального диалога, однако на практике проект позволит работодателю принимать локальные акты без согласования с профсоюзами, а обязательное согласование с профсоюзом при увольнении заменят формальными консультациями.

В то время как действующая в настоящее время процедура инициирования профсоюзом увольнения руководителя, нарушившего трудовое законодательство, будет отменена.

Отсутствие привязки зарплаты к норме

В Федерации соглашаются с заявленным правительством тезисом о том, что зарплата является результатом труда, а не просто выплатой. Однако там утверждают, что проект до сих пор не содержит привязки минимальной заработной платы к средней по сектору на уровне не ниже 50%, как того требует Директива ЕС 2022/2041.

Профсоюзы считают, что слова о достойной оплате должны быть подкреплены конкретной нормой, а не оставаться лишь декларацией.

Сокращение продолжительности отпуска

Также сообщается, что могут ухудшиться социальные гарантии в случае привлечения к ночным и сверхурочным работам, предоставление социальных отпусков, охраны труда женщин. В частности, в документе заложили следующие цифры:

сокращение социального отпуска с 10 до 7 дней (и с 17 до 10 дней при определенных основаниях);

увеличение разрешенных сверхурочных работ до 180–250 часов в год вместо нынешних 120;

расширение категорий работников, которых будут привлекать к ночным и сверхурочным работам, а также к командировкам исключительно по инициативе работодателя — вместо действующего требования получать их согласие.

Власти подчеркнули, что работники, работодатели и государство должны быть равными сторонами диалога, а профсоюзы — иметь реальный рычаг влияния на трудовую политику. Однако в ФПУ считают, что на деле это не соответствует действительности.

Хотя в Минэкономики назвали проект результатом почти двухлетней совместной работы с профсоюзами, работодателями и международными партнерами, однако принципиальные позиции в новой редакции №16010 так и не были учтены.

Также правительство повторно подало проект в ВРУ по специальной процедуре, применяемой в условиях военного положения — то есть без полноценного согласия с профсоюзами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какая будет зарплата госслужащих в сентябре. В Украине оплата труда основана на классификации должностей государственной службы. В этом году для отдельных категорий увеличили должностные оклады. Также сохранили право на коэффициенты повышения. Некоторые из госслужащих будут иметь право на оклад в размере 125 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что украинские профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату в стране. В частности, в 2027 году выплату предлагают приблизить к 50% средней зарплаты. Речь идет не о конкретной сумме, а об ориентире. Одной из причин необходимости пересмотра минимальной зарплаты называют низкую фактическую покупательную способность.