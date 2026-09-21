Новые надбавки к зарплатам: кто из чиновников будет получать больше с сентября

Сотрудница в офисе занимается подсчетами. Фото: Freepik

23 сентября 2026 года в Украине вступят в силу положения нового закона, предусматривающие выплату должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления надбавок к заработной плате. Их начнут начислять за реализацию проектов в рамках международной технической помощи и трансграничного сотрудничества.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на закон № 4887-IX.

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Что нужно знать об усиленном финансировании зарплат чиновников

Речь идет о реализации закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования участия органов местного самоуправления в реализации программ и проектов международной технической помощи и международного территориального сотрудничества", который был принят парламентом в мае и подписан президентом в июне 2026 года.

Принятая инициатива направлена на стимулирование органов местного самоуправления к реализации программ и проектов международной технической помощи, межрегионального, трансграничного, транснационального сотрудничества, которые осуществляются за счет бюджетных средств и грантов Европейского Союза (ЕС), правительств и муниципалитетов зарубежных стран, международных учреждений, донорских организаций.

Порядок начисления доплат чиновникам

Как следует из документа, среди ключевых изменений:

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Будет введен четкий механизм начисления доплат должностным лицам местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с реализацией программ и проектов международной технической помощи и международного сотрудничества, в рамках бюджетов; Доплаты будут осуществляться исключительно за счет бюджетной поддержки, помощи или грантов международных партнеров Украины, за исключением государства-агрессора; Порядок начисления доплат будут устанавливать местные советы на основе типового порядка, утвержденного правительством.

Точные размеры доплат к заработной плате чиновникам из грантов Европейского Союза и международных организаций пока неизвестны.

Необходимость внедрения финансовых изменений

Как пояснили авторы документа, после начала полномасштабной войны Украина столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров из-за вынужденной

массовой миграции населения за границу. Это также значительно повлияло на кадровый потенциал органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В связи с инфляционными процессами уровень заработной платы таких работников снижается и не обеспечивает надлежащего уровня жизни, что

негативно сказывается на мотивации персонала и вынуждает искать альтернативы с более высоким уровнем оплаты труда.

Из-за этого органы исполнительной власти и местного самоуправления теряют высококвалифицированные кадры, что значительно снижает их потенциальные возможности участвовать в проектах и программах.

"Таким образом, урегулирование вопросов финансового стимулирования работников, привлечённых к реализации проектов и программ, является важной основой для активизации международного муниципального партнёрства и регионального сотрудничества, а также создания условий для привлечения европейской помощи, в том числе для послевоенного восстановления и реконструкции регионов и территорий", — говорится в пояснительной записке.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как изменится минимальная заработная плата работников с инвалидностью. Согласно законодательству, для граждан с инвалидностью предусмотрены отдельные правила трудоустройства и начисления заработной платы. Кабинет министров в проекте закона "О Государственном бюджете" планирует с следующего года повысить соответствующий показатель на 10,4%. В связи с этим работодатели будут обязаны учитывать новый уровень при начислении выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщал о том, что, поскольку правительство предлагает повысить уровень "минималки", изменятся требования к заработной плате для найма граждан. Ожидается, что в 2027 году для предприятий средняя зарплата таких работников может вырасти до 28 638 грн в месяц. Однако во время войны в отношении отдельных компаний ввели исключение.