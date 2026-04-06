Пенсия по инвалидности для І-ІІІ группы: как формируются выплаты

Дата публикации 6 апреля 2026 06:10
Пенсия для лиц с инвалидностью I-III группы: какая разница между суммами и гарантиями
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает право граждан на обеспечение финансовой поддержкой в виде пенсии по инвалидности. Ее назначают по четким правилам, а размер выплат, а также дополнительные гарантии формируются в зависимости от группы.

Об этом говорится в законе 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишут Новини.LIVE.

Кому предусмотрено право на пенсию по инвалидности

В этом году правила предусматривают возможность назначения пенсии при следующих условиях:

  • человек полностью или частично утратил трудоспособность, что подтверждено Медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК);
  • имеется необходимое количество страхового стажа (минимальный уровень привязан к возрасту, группе инвалидности);
  • лицо получило инвалидность из-за заболевания, травмы, увечья или с детства.

Нормы закона прямо предусматривают, что такая пенсия назначается независимо от того, когда возникла инвалидность — до устройства на работу, во время работы, или уже после увольнения.

Ключевыми основаниями для назначения инвалидности являются следующие обстоятельства:

  • инвалидность возникла из-за общего заболевания;
  • из-за увечья, травмы, не связанной с производством;
  • в связи с профессиональным заболеванием или несчастным случаем на производстве (часть выплат обеспечивается системой соцстрахования);
  • из-за инвалидности с детства;
  • в связи с инвалидностью, связанной с ЧАЭС, войной, службой (предусмотрены льготные нормы, дополнительные гарантии).

Чем отличаются группы инвалидности и как это влияет на выплаты

Согласно нормам, специалисты МСЭК устанавливают группу инвалидности, степень утраты трудоспособности и срок исключительно на основе медицинских документов. Если зафиксируют только потерю трудоспособности, то в таком случае выплаты могут назначить как ежемесячную пенсию, так и единовременную денежную помощь в зависимости от того, какая была причина инвалидности и процент потери трудоспособности.

  • Первая группа инвалидности

Такая группа считается самой высокой из-за тяжелого состояния, когда человек полностью потерял способность к самообслуживанию и нуждается в уходе. Нормы закона устанавливают, что для первой группы инвалидности предоставляется выплата в размере 100% от пенсии по возрасту.

Минимальные гарантии привязаны к прожиточному минимуму и ежегодной индексации. В то же время, для лиц с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС минимальный размер выплат значительно выше и отдельно повышается правительственными постановлениями.

  • Вторая группа инвалидности

Такую группу дают тем, у кого есть выраженные, но менее сложные нарушения в здоровье. Речь идет о состояниях, когда лицо способно себя обслуживать, однако существенно ограничено в работе. Согласно правилам, вторая группа дает право на 90% от пенсии по возрасту, а минимальные гарантии различаются в зависимости от того работает человек или нет. Размер пенсии определяется на основе имеющегося стажа, дохода, индексации.

  • Третья группа инвалидности

Речь идет о самой легкой степени в нарушении состояния здоровья человека. В таких ситуациях фиксируется частичная потеря трудоспособности, однако лицо может выполнять определенные виды работы (с ограничением по нагрузке, графику, условиям).

По закону, пенсия по инвалидности третьей группы равна 50% от размера пенсии по возрасту. Таким лицам разрешается работать: предусмотрена пенсия работающим лицам с инвалидностью третьей группы, однако минимальные гарантии будут ниже, чем для неработающих.

На размер влияет категория (гражданское лицо, военное, чернобылец), страховой стаж, размер дохода и примененные коэффициенты.

В целом основой для определения пенсии по инвалидности, является:

  • расчетная пенсия по возрасту в соответствии с законом №1058, с учетом дохода и стажа;
  • процент в зависимости от группы инвалидности (100%/90%/50%);
  • наличие доплат, надбавок, повышений (за статус чернобыльца, ветерана, за лиц на содержании);
  • ежегодная индексация, перерасчеты.

Ранее Новини.LIVE писали, что право на доплату к пенсии в 2 595 грн получит больше граждан. Ее предоставляют для неработающих пенсионеров с проживанием в зоне гарантированного добровольного отселения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в этом году пенсионеры могут обратиться в ПФУ за осуществлением индивидуального перерасчета выплат. Для этого надо подать заявление и дополнительные документы, предусматривающие право на изменение выплат.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
