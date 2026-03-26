Право на пенсию по возрасту: в какие даты подавать заявления

В 2026 году украинские граждане при оформлении пенсии должны знать особенности норм законодательства в вопросе сроков подачи заявлений. Правильно выбранная дата для обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может гарантировать большие выплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы одного из управлений ПФУ.

Сроки, когда можно обращаться за назначением пенсии

Граждане могут не знать, что именно неправильно выбранная дата для подачи заявления может стать ошибкой, что будет стоить потерей определенной суммы средств.

По информации ПФУ, закон предусматривает возможность для обращения с заявлением в пенсионные органы в четко определенный временной промежуток. Подавать обращение можно не ранее чем за один месяц до наступления пенсионного возраста, однако и не позднее трех месяцев после этой даты. При условии соблюдения такого правила, гражданин не потеряет выплаты.

Когда лучше подавать заявление на пенсию по возрасту

Также есть определенные нюансы, что дадут возможность рассчитывать на большую сумму средств. Так, если дата рождения заявителя выпадает на последний квартал года, то выгоднее обращаться в ПФУ в следующем календарном году, если даты дают возможность соблюсти срок в три месяца с момента исполнения пенсионного возраста.

Такой подход будет предусматривать применение при исчислении пенсии обновленный показатель для расчета, что может увеличить сумму начисления.

Также важно то, что страховой стаж и доход учитывается по месяц обращения. И если размер зарплаты в последний месяц перед подачей заявления выше, чем обычно, то не стоит спешить, если такой же или меньше, то этот факт не будет существенно влиять на ситуацию.

Если заявление будет подано раньше, то зафиксируется стаж на этот момент, а отложение обращения даже на несколько недель — может гарантировать еще один месяц стажа, а также более высокий показатель заработной платы для расчета. Это в определенной степени может повлиять на размер пенсионной выплаты.

Учитывая это, у граждан есть два варианта для действий:

обратиться с заявлением заранее (за месяц до даты), что может ускорить назначение пенсии;

подать заявление после достижения пенсионного возраста, однако с учетом новых показателей.

Частые вопросы

Сколько стоит год страхового стажа для пенсии в 2026 году

Размер платы за дополнительный год страхового стажа ежегодно увеличивается, поскольку показатель привязан к минимальной зарплате. В 2026 году минималка выросла с 8 000 грн до 8 647 грн.

Для того, чтобы докупить стаж, необходимо уплатить минимальный страховой взнос в ПФУ. Сейчас он составляет 1 902 грн (8647 грн х 22%). Такая сумма уплачивается за один месяц стажа при осуществлении таких взносов добровольно наперед. Однако, если нужно приобрести стаж прямо сейчас, то дополнительный год стажа обойдется в 45 656 грн: 1 902 грн х 2 х 12 мес.

Сколько лет стажа необходимо для пенсии в 2026 году

Правила назначения пенсии по возрасту ежегодно обновляются. Выплаты могут быть назначены в 60, 63 или 65 лет, если будет хватать для этого страхового стажа. В 2026 году требования по стажу увеличились еще на один год.

Право на назначение пенсии по возрасту сейчас предоставляется: