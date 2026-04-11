Пізній вихід на заслужений відпочинок: чи є вигоди для пенсії

У Пенсійному фонді України (ПФУ) детально пояснили, як впливає на суму виплати на заслуженому відпочинку більш пізній вихід на пенсію. Норми законодавства наділяють правом громадян не тільки самостійно вирішувати, коли доцільно завершити трудову діяльність, а й на нарахування за це доплат.

За яких умов українці можуть виходити пенсію

Як пояснили у Пенсійному фонді, громадяни можуть виходити на пенсію за віком залежно від набутого обсягу страхового стажу, досягнувши 60, 63 або 65 років.

У 2026 році оформити пенсійні виплати за віком можуть українці у разі:

Досягнення 60-річного віку — зі страховим стажем у 33 роки; Досягнення 63-річного віку — зі стажем від 23 років; Досягнення 65-річного віку — зі страховим стажем 15 років.

У ПФУ наголошують, що кожен громадянин може відкласти час виходу на заслужений відпочинок, що гарантуватиме у майбутньому більшу суму виплати.

Влада заклала до пенсійного законодавства норми, покликані заохочувати громадян зберігати трудову діяльність довше. Тим, хто отримав право на пенсію за віком за законом №1058-IV, однак, досягнувши 60-річчя виявив бажання працювати далі без виплат від ПФУ, пенсію за віком у підсумку призначать на основі набутого стажу на дату звернення за оформленням пенсії.

Як зміниться розмір пенсії, якщо оформити пізніше

У разі призначення пенсії з відтермінування базовий розмір пенсії зросте наступним чином:

по 0,5% принесе кожен повний місяць стажу з місяця, що йде наступним за місяцем, коли людина досягнула пенсійного віку, за умови відтермінування виходу на пенсію до 60 місяців;

по 0,75 дасть кожен повний місяць страхового стажу з місяця, наступним за місяцем настання пенсійного віку за умови відтермінування виходу на пенсію більш ніж 60 місяців.

Для розрахунку виплати будуть брати до уваги тільки повні місяці роботи: тоді як неповні місяці стажу просто не зарахують.

Українці, які бажають відкласти оформлення пенсії, мають звернутися до ПФУ до досягнення пенсійного віку:

якщо громадянин не надасть такого повідомлення і в Реєстрі застрахованих осіб будуть міститися дані про весь стаж через оцифровану трудову книжку, пенсія буде призначена автоматично з наступного дня після настання пенсійного віку;

якщо людина продовжить працювати і не звернеться із заявою до ПФУ про призначення пенсії, а трудова буде неоцифрованою, то ПФУ розцінить це як бажання громадянина вийти на пенсію пізніше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як формуються пенсійні виплати людям з інвалідності для І-ІІІ групи. Зокрема, на розмір може випливати категорія (цивільна особа/військова/чорнобилець), стаж, дохід, а відсоток пенсії за віком залежить від групи інвалідності (100%/90%/50%).

Також Новини.LIVE писали, як розраховується пенсія держслужбовця за спеціальною формулою (60% від розміру середньомісячного доходу). Йдеться про заробітну плату, з якої було сплачено єдиний соцвнесок.