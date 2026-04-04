Пенсия госслужащего 2026: какой размер выплат, требования к стажу и возрасту

Мужчина старшего возраста. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые граждане имеют право оформить пенсию государственного служащего, что регулируется отдельными нормами украинского законодательства. Известно, кому предусмотрен такой вид пенсионного обеспечения, как рассчитывается и подлежит ли индексации.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на закон № 889 "О государственной службе".

Общий стаж и возрастные требования для пенсии госслужащего

Соответствующий закон заработал 1 мая 2016 года, введя определенные рамки для начисления спецпенсий для государственных служащих. Тем, кто пришел на госслужбу после этой даты, выплаты назначают на общих основаниях, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В то же время сохранилось право на спецпенсию для тех, кто имел стаж госслужбы до этой даты. Предоставляется при следующих условиях:

При наличии не менее десяти лет стажа, если человек на тот момент работал на госдолжности. При наличии минимум 20 лет стажа на государственной службе, даже если уже человек не работал (назначается по старому механизму в рамках постановления № 622).

Также для права на пенсию госслужащим нужно выполнить следующие требования:

Читайте также:

общий страховой стаж, который предусматривается для назначения пенсии по возрасту, равен 30 годам для женщин и 35 годам для мужчин;

достижение пенсионного возраста: 62 года для мужчин, 60 лет — для женщин.

Как рассчитывают пенсию госслужащего и от чего зависит

Пенсию госслужащего определяют по специальной формуле. Она составляет 60% от размера среднемесячного заработка. Такие правила применяют к тем, кто имеет право на спецпенсию по закону № 3723 "О государственной службе".

Основой для определения пенсии для госслужащих является средний доход, с которого был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). Речь идет о следующих составляющих:

размер должностного оклада;

сумма надбавок за ранг,

размер надбавки за выслугу лет;

сумма премии;

материальная помощь;

другие суммы от дополнительных выплат.

В случае, если гражданин уже не работает на госслужбе, Пенсионный фонд осуществит расчет на основании справки о доходе работника на аналогичной должности.

Учитывая это, для расчета дохода важна дата, когда произошло увольнение с должности.

Согласно правительственному постановлению, в 2026 году единственным основанием для осуществления перерасчета таких пенсий является индексация. Также установлены понижающие коэффициенты, если сумма выплаты превышает максимально возможный уровень (25 950 грн).

