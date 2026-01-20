В Ощадбанке доступны Р2Р переводы кредитных средств без комиссий — детали

Пожилая женщина со смартфоном. Фото: УНИАН

В государственном "Ощадбанке" доступна возможность осуществлять Р2Р переводы кредитных средств без комиссий. Специальные условия распространяются на владельцев обновленной версии карты "Моя кредитка".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Р2Р переводы кредитных средств в Ощадбанке

Как отмечают в финучреждении, граждане могут пользоваться обновленным банковским продуктом "Моя кредитка", который имеет ряд преимуществ, в частности, в виде отсутствующей комиссии за Р2Р переводы кредитных средств.

Такой возможностью могут пользоваться не только действующие клиенты, которые подтвердили надежность и платежеспособность. Оформление соответствующей карты с такими преимуществами доступно также гражданам, которые только хотят стать клиентами государственного банка.

Также среди других ключевых особенностей "Моя кредитка":

Нет комиссии за обслуживание и страховых платежей; Отсутствует комиссия за операции снятия кредитных средств.

Согласно условиям, по карте действуют следующие процентные ставки в течение льготного периода:

0,001%/1 мес. — до 62 дней для стандартных финансовых операций;

0,001%/1 мес. — до 92 дней для отдельных категорий.

Также кредитный лимит может достигать от 5 тыс. до 400 тыс. грн с

размером минимального платежа ежемесячно в 5%.

Как получить новую кредитную карту

Чтобы стать официальным клиентом Ощадбанка и владельцем кредитной карты "Моя кредитка", нужно загрузить приложение и через госсервис "Дія". Необходимо соблюдать следующие требования:

возраст 21 — 65 лет;

есть постоянный основной доход;

нет долгов в других банках.

