В Ощадбанке объяснили причины сбоев в онлайн-сервисах и дали советы

Онлайн-сервисы Ощада — почему бывают сбои и как действовать
Государственный "Ощадбанк" проинформировал клиентов о возможных сбоях в онлайн-сервисах. Трудности с дистанционным доступом к услугам могут иногда возникать в связи с несколькими причинами, в частности, из-за некорректной учетной записи.
Об этом говорится в сообщениях на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.
Сбои в онлайн-сервисах Ощадбанка
В жалобах граждане пишут, что иногда возникают проблемы в работе мобильного приложения, наблюдается замедление онлайн-услуг.
В частности, один из клиентов финучреждения сообщил, что по неизвестным причинам несколько раз имел трудности с доступом к мобильному приложению "Ощад24/", а также с корректной работой некоторых банковских сервисов.
"Постоянно невозможно распечатать квитанции при оплате, сервер не работает, шаблоны об оплате коммуналки каждый месяц блокируются...", — говорится в одном из обращений.
Объяснение представителей банка
Сотрудник Ощадбанка сообщил, что мобильное приложение может иногда давать сбой, однако, как правило, специалисты оперативно устраняют соответствующие проблемы.
В связи с этим стоит просто попробовать осуществить необходимые операции в другое время. В основном технические неполадки могут возникать из-за:
- Процедуры обновления сервисов;
- Добавления нового функционала;
- Внезапных нештатных случаев.
"Сожалеем, что у вас сложилось подобное впечатление. Обычно, проблем с использованием сервиса не наблюдается. Хотя иногда сервис может быть недоступен или частично доступен в момент технического сбоя или обновления функционала. Приносим извинения", — пояснил представитель банка.
Также в финучреждении отметили, что причины проблем могут быть со стороны самого клиента. Рекомендуют в случае появления трудностей с сервисом позвонить в контакт-центр банка и совместно с оператором проверить корректность учетной записи мобильного приложения.
Граждане могут обратиться в контакт-центр:
- по номеру: 0800210800;
- по форме обратной связи "Мобильный Ощад".
