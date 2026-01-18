Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Онлайн-сервисы Ощада — почему бывают сбои и как действовать

Онлайн-сервисы Ощада — почему бывают сбои и как действовать

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили причины сбоев в онлайн-сервисах и дали советы
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" проинформировал клиентов о возможных сбоях в онлайн-сервисах. Трудности с дистанционным доступом к услугам могут иногда возникать в связи с несколькими причинами, в частности, из-за некорректной учетной записи.

Об этом говорится в сообщениях на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Сбои в онлайн-сервисах Ощадбанка

В жалобах граждане пишут, что иногда возникают проблемы в работе мобильного приложения, наблюдается замедление онлайн-услуг.

В частности, один из клиентов финучреждения сообщил, что по неизвестным причинам несколько раз имел трудности с доступом к мобильному приложению "Ощад24/", а также с корректной работой некоторых банковских сервисов.

"Постоянно невозможно распечатать квитанции при оплате, сервер не работает, шаблоны об оплате коммуналки каждый месяц блокируются...", — говорится в одном из обращений.

Объяснение представителей банка

Сотрудник Ощадбанка сообщил, что мобильное приложение может иногда давать сбой, однако, как правило, специалисты оперативно устраняют соответствующие проблемы.

В связи с этим стоит просто попробовать осуществить необходимые операции в другое время. В основном технические неполадки могут возникать из-за:

  1. Процедуры обновления сервисов;
  2. Добавления нового функционала;
  3. Внезапных нештатных случаев.

"Сожалеем, что у вас сложилось подобное впечатление. Обычно, проблем с использованием сервиса не наблюдается. Хотя иногда сервис может быть недоступен или частично доступен в момент технического сбоя или обновления функционала. Приносим извинения", — пояснил представитель банка.

Также в финучреждении отметили, что причины проблем могут быть со стороны самого клиента. Рекомендуют в случае появления трудностей с сервисом позвонить в контакт-центр банка и совместно с оператором проверить корректность учетной записи мобильного приложения.

Граждане могут обратиться в контакт-центр:

  • по номеру: 0800210800;
  • по форме обратной связи "Мобильный Ощад".

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке до сих пор недоступен один из важных сервисов. Речь идет о возможности оформления КЭП, который нужен для операций в "Дії".

Еще мы писали, можно ли рассчитаться за мобильную связь "Зимней тысячей", поступившей через Ощадбанк. В банке объяснили, доступна ли в этом году соответствующая возможность.

онлайн-услуги Ощадбанк банки банковские карты Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации