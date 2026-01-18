В Ощадбанке объяснили причины сбоев в онлайн-сервисах и дали советы

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" проинформировал клиентов о возможных сбоях в онлайн-сервисах. Трудности с дистанционным доступом к услугам могут иногда возникать в связи с несколькими причинами, в частности, из-за некорректной учетной записи.

Об этом говорится в сообщениях на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Сбои в онлайн-сервисах Ощадбанка

В жалобах граждане пишут, что иногда возникают проблемы в работе мобильного приложения, наблюдается замедление онлайн-услуг.

В частности, один из клиентов финучреждения сообщил, что по неизвестным причинам несколько раз имел трудности с доступом к мобильному приложению "Ощад24/", а также с корректной работой некоторых банковских сервисов.

"Постоянно невозможно распечатать квитанции при оплате, сервер не работает, шаблоны об оплате коммуналки каждый месяц блокируются...", — говорится в одном из обращений.

Объяснение представителей банка

Сотрудник Ощадбанка сообщил, что мобильное приложение может иногда давать сбой, однако, как правило, специалисты оперативно устраняют соответствующие проблемы.

В связи с этим стоит просто попробовать осуществить необходимые операции в другое время. В основном технические неполадки могут возникать из-за:

Процедуры обновления сервисов; Добавления нового функционала; Внезапных нештатных случаев.

"Сожалеем, что у вас сложилось подобное впечатление. Обычно, проблем с использованием сервиса не наблюдается. Хотя иногда сервис может быть недоступен или частично доступен в момент технического сбоя или обновления функционала. Приносим извинения", — пояснил представитель банка.

Также в финучреждении отметили, что причины проблем могут быть со стороны самого клиента. Рекомендуют в случае появления трудностей с сервисом позвонить в контакт-центр банка и совместно с оператором проверить корректность учетной записи мобильного приложения.

Граждане могут обратиться в контакт-центр:

по номеру: 0800210800;

по форме обратной связи "Мобильный Ощад".

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке до сих пор недоступен один из важных сервисов. Речь идет о возможности оформления КЭП, который нужен для операций в "Дії".

Еще мы писали, можно ли рассчитаться за мобильную связь "Зимней тысячей", поступившей через Ощадбанк. В банке объяснили, доступна ли в этом году соответствующая возможность.