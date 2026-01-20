Відео
Р2Р перекази в Ощадбанку — що стало доступним для клієнтів

Дата публікації: 20 січня 2026 06:01
В Ощадбанку доступні Р2Р перекази кредитних коштів без комісій — деталі
Жінка похилого віку зі смартфоном. Фото: УНІАН

У державному "Ощадбанку" доступна можливість здійснювати  Р2Р перекази кредитних коштів без жодних комісій. Спеціальні умови поширюються на власників оновленої версії картки "Моя кредитка". 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Читайте також:

Р2Р перекази кредитних коштів в Ощадбанку

Як зазначають у фінустанові, громадяни мають змогу користуватися оновленим банківським продуктом "Моя кредитка", що має низку переваг, зокрема, у вигляді відсутньої комісії за Р2Р перекази кредитних коштів.  

Такою можливістю можуть користуватися не тільки чинні клієнти, які підтвердили надійність та платоспроможність. Оформлення відповідної карти з такими перевагами доступне також громадянам, які лише хочуть стати клієнтами державного банку.

Також серед інших ключових особливостей "Моя кредитка":

  1. Немає комісії за обслуговування та страхових платежів;
  2. Відсутня комісія за операції зняття кредитних коштів.

Згідно з умовами, за карткою діють такі відсоткові ставки упродовж пільгового періоду:

  • 0,001%/1 міс. — до 62 днів для стандартних фінансових операцій; 
  • 0,001%/1 міс. — до 92 днів для окремих категорій.

Також кредитний ліміт може сягати від 5 тис. до 400 тис. грн з
розміром мінімального платежу щомісяця у 5%.

Як отримати нову кредитну картку

Щоб стати офіційним клієнтом Ощадбанку та власником кредитної карти "Моя кредитка", потрібно завантажити застосунок та через держсервіс "Дія". Необхідно дотримуватися таких вимог:

  • вік 21 — 65 років;
  • є постійний основний дохід;
  • немає боргів в інших банках.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку пояснили, чому можливі збої в онлайн-сервісах. Також повідомили, як необхідно діяти в таких випадках.

Ще писали, що Ощадбанк стягує комісії із заблокованих кредитних карт. Відомо, коли таке можливо та як уникнути.  

Ощадбанк гроші банки грошові перекази банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
