Главная Финансы Обслуживание в Ощаде — за что банк может начислять долги

Обслуживание в Ощаде — за что банк может начислять долги

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 06:01
Ощадбанк взимает комиссии с заблокированных карт — почему так происходит
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" может взимать комиссии даже с заблокированных кредитных карт. Такое может произойти в случае несоблюдения требований по закрытию карт и прекращения сотрудничества с банком.

О таком случае говорится на портале "Минфин", где граждане могут пообщаться с представителями банка.

Читайте также:

Взыскание комиссий с заблокированных карт Ощадбанка

Как рассказал один из граждан, который является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), он столкнулся с начислением долгов со стороны Ощадбанка за услугу СМС-информирования. Узнал об этом после того, как выехал за границу. Соответствующую карту заблокировал в 2022 году.

По его словам, банк автоматически продлил действие карты и начал взимать средства за подключенные услуги.

"Имел карту ВПО, которую заблокировал еще в 2022 году. Карта физически закончилась в 2023 году. Сейчас я нахожусь за границей. Недавно увидел, что Ощадбанк самовольно продлил мою карту до 2028 года и ежемесячно снимает по 15 грн за СМС-информирование на заблокированную карту! Уже образовался минус, который банк "рисует" как кредитный долг", — говорится в обращении.

Мужчина отметил, что банк заблокировал функцию отключения СМС в тарифе, поэтому нет возможности отказаться от платной услуги, которой не пользуется.

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Минфин

Какие действуют правила закрытия карт Ощадбанка в 2026 году

По информации финучреждения, основной проблемой в вопросе закрытия пластиковых карт Ощадбанка является то, что правила не предусматривают возможности выполнить такую процедуру дистанционно.

Для отказа от обслуживания и закрытия счета клиент должен лично прибыть в отделение банка с документом, подтверждающим личность, и картой. Такие требования касаются также тех, кто находится за границей или на оккупированных территориях.

Процедура закрытия карты следующая:

  • клиент должен посетить банковское учреждение;
  • написать заявление на закрытие карты;
  • сдать кредитную карту для утилизации работнику банка (ее должны разрезать при клиенте).

Карту не закроют, если на счету есть средства или возникла непогашенная задолженность.

Отсутствие остатка и долгов может ускорить аннулирование карты. Полностью закрыть карту можно в течение 30 дней с момента подачи заявки.

Дистанционно закрывать можно только виртуальные карты в приложении "Ощад 24/7".

Что касается пролонгации действия платежных карт, то банк прибегает к таким мерам во время военного положения для большего удобства клиентов.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке некоторые клиенты могут не платить комиссии за снятие кредитных средств. Такие условия действуют для одной из карт.

Еще сообщалось, что клиенты Ощадбанка могут потерять доступ к услугам. Блокировка счетов грозит при отсутствии прохождения процедуры актуализации данных.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
