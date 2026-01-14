Россия национализировала активы двух западных производителей — детали

Завод группы компаний Rockwool. Фото: Rockwool.com

Российские власти продолжают забирать имущество иностранных предприятий и переписывать его на свои компании. В январе 2026-го под управление российских компаний отошли заводы двух западных производителей.

Владимир Путин подписал соответствующие указы 31 декабря, сообщает The Moscow Times.

Что забрали у иностранцев

Согласно указу российского диктатора, ООО "Роквул" и 68 % акций ООО "Роквул-Волга", которые являются дочерними структурами датской группы компаний Rockwool, передали ООО "Развитие строительных активов". Это ООО было зарегистрировано в Москве осенью 2025 г.

Еще одним указом, ООО "Кен-Пак" и ООО "Кен-Пак Завод упаковки", принадлежавшие польско-американской группе компаний CanPack, передали российской компании "СтальЭлемент", которая работает на рынке металлической тары.

Когда это вступило в силу

Указы заработали со дня официального опубликования, 13 января. С тех пор иностранные активы оказались в российских руках.

