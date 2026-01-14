Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Путін забрав заводи Rockwool і CanPack під свій контроль

Путін забрав заводи Rockwool і CanPack під свій контроль

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:52
Росія націоналізувала активи двох західних виробників — деталі
Завод групи компаній Rockwool. Фото: Rockwool.com

Російська влада продовжує забирати майно іноземних підприємств і переписувати його на свої компанії. У січні 2026-го під управління російських компаній відійшли заводи двох західних виробників. 

Володимир Путін підписав відповідні укази 31 грудня, повідомляє The Moscow Times

Реклама
Читайте також:

Що забрали у іноземців

Згідно з указом російського диктатора, ТОВ "Роквул" і 68 % акцій ТОВ "Роквул-Волга", які є дочірніми структурами данської групи компаній Rockwool, передали ТОВ "Розвиток будівельних активів". Це ТОВ було зареєстровано у Москві восени 2025 р. 

Ще одним указом ТОВ "Кен-Пак" і ТОВ "Кен-Пак Завод упаковки", що належали польсько-американській групі компаній CanPack, передали російській компанії "СтальЕлемент", яка працює на ринку металевої тари. 

Коли це стало чинним 

Укази запрацювали з дня офіційного опублікування, 13 січня. Відтоді іноземні активи опинилися у нових російських руках.

Раніше ми повідомляли, що власник одного з найбільших інвестхолдингів в Україні, Томаш Фіала, передав свої активи іншим людям, і лише частку залишив собі.

Також ми повідомляли, що згідно з угодою про корисні копалини із США, Україна віддала видобуток літію компанії, пов’язаної із Трампом

рітейлери володимир путін завод націоналізація указ
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації