Росія націоналізувала активи двох західних виробників — деталі

Російська влада продовжує забирати майно іноземних підприємств і переписувати його на свої компанії. У січні 2026-го під управління російських компаній відійшли заводи двох західних виробників.

Володимир Путін підписав відповідні укази 31 грудня, повідомляє The Moscow Times.

Що забрали у іноземців

Згідно з указом російського диктатора, ТОВ "Роквул" і 68 % акцій ТОВ "Роквул-Волга", які є дочірніми структурами данської групи компаній Rockwool, передали ТОВ "Розвиток будівельних активів". Це ТОВ було зареєстровано у Москві восени 2025 р.

Ще одним указом ТОВ "Кен-Пак" і ТОВ "Кен-Пак Завод упаковки", що належали польсько-американській групі компаній CanPack, передали російській компанії "СтальЕлемент", яка працює на ринку металевої тари.

Коли це стало чинним

Укази запрацювали з дня офіційного опублікування, 13 січня. Відтоді іноземні активи опинилися у нових російських руках.

