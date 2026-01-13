Видео
Україна
Главная Финансы Украина отдала добычу лития компании, связанной с Трампом

Украина отдала добычу лития компании, связанной с Трампом

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:22
Литиевое месторождение на Кировоградщине получит консорциум TechMet друга Трампа
Компания TechMet выиграла тендер на разработку месторождения. Фото: Techmet.com

Украина провела тендер на право разрабатывать крупное литиевое месторождение в Кировоградской области. Победил консорциум во главе с компанией TechMet.

Это был первый в Украине конкурс на разработку месторождения лития по механизму украинско-американского соглашения о разделе продукции (СРП), сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:

Какое месторождение будут разрабатывать

Пилотный проект по разработке полезных ископаемых касается литиевого месторождения "участок Добра" в Кировоградской области.

"Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в 179 млн. долларов, из которых 12 млн. направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, а 167 млн. — на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения", — отметила Юлия Свириденко.

Кто был допущен к конкурсу

Она также отметила, что к конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были приглашены украинские и иностранные компании и консорциумы, с имеющимися финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования. Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings.

Компания Techmet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в 10 активах на четырех континентах и имеет опыт реализации сложных проектов по разведке, добыче и переработке критических минералов.

"Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами", — добавила премьер-министр.

Связь с окружением Трампа

Во главе энергетического консорциума стоит компания TechMet, в которую частично инвестирует правительство США. Таким образом, Украина передала права на разработку месторождения компании, которая связана с окружением Трампа, пишет New York Times.

Инвестиционным партнером TechMet является миллиардер Рональд Лаудер, наследник косметической империи Estée Lauder. Он является давним другом Дональда Трампа и одним из спонсоров Республиканской партии.

Лаудеру 81 год, он родился в Нью-Йорке и является известным американским предпринимателем и еврейским общественным деятелем. Лаудер также является президентом Всемирного еврейского конгресса и владельцем нью-йоркского музея Новая галерея. В 2020 году его состояние оценивалось в 3 миллиарда долларов США.

Напомним, что согласно договору о полезных ископаемых, США имеют приоритет в доступе к новым украинским проектам, связанным с редкоземельными металлами.

Также узнайте о золотых ресурсах Украины — что известно о главных месторождениях и где они расположены.

тендер Дональд Трамп соглашение редкоземельные металлы литий
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
