Томаш Фиала передал свои активы другим — что произошло

Владелец одного из крупнейших инвестхолдингов в Украине изменил структуру владения активами. Основатель Dragon Capital Томаш Фиала в течение 2025 года передал значительную часть бизнеса в семейный траст.

Юридически, а не фактически, он вышел из операционного владения десятками компаний, пишет Forbes.

Какие активы Фиала передал в траст

По открытым реестрам, за год Фиала вышел из компаний, на балансе которых были сотни тысяч квадратных метров недвижимости, медиаактивы и доля в производителе минеральной воды "Трускавецкая". Зато в его прямой собственности остались ключевые медиа и банк.



В течение 2025 года Томаш Фиала вышел из 24 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 530 тысяч квадратных метров. Это торговые центры, офисы, склады. Также он перестал быть бенефициаром производителя воды "Трускавецкая", Ассоциации ритейлеров Украины и ряда СМИ — в т.ч. Finance.ua и "Минфина".

В собственности бизнесмена остались "Украинская правда", New Voice, "Радио НВ" и "Юнекс Банк". Именно эти активы он продолжает контролировать напрямую.

Всего с Фиалой было связано более 130 юридических лиц, в значительной степени через кипрские структуры. Для украинского рынка это один из крупнейших частных инвесторских портфелей.

Зачем Томашу Фиале понадобился семейный траст

В Dragon Capital объясняют изменения несколькими причинами. Во-первых, речь идет о разделении разных типов бизнеса — финансовых услуг, недвижимости и инвестиционных проектов. Во-вторых, вопросы безопасности и управления рисками в условиях войны.

Отдельно в компании говорят и о наследовании. Часть сформированного бизнеса с профессиональной управленческой командой Фиала решил вынести в траст, чтобы сохранить активы для детей.

Важно, что несмотря на смену структуры собственности, активы формально остаются в группе Dragon Capital, но бенефициары теперь связаны родственными отношениями.

Кто теперь считается владельцами Dragon Capital

По реестрам, дети Фиалы — Мария, Лукаш и Давид, стали бенефициарами, но их доли символические и не превышают 0,1%. Наибольшие доли, от 16% до 33%, записаны на мать бизнесмена Дагмар Фиалову, а также на Ярмилу Яношову и Иво Сухи.

Яношова выступает управителем траста через BGS Trustees Limited, а Иво Сухи, управляющий директор Dragon Capital, выполняет роль защитника траста с правом блокировать решения, которые могут навредить интересам выгодоприобретателей.

Что это означает для контроля над бизнесом

Контроль в группе теперь разделен. Часть компаний работает в трастовой структуре, где Томаш Фиала формально не участвует в управлении. В то же время он сохраняет полный контроль над теми активами, где остается бенефициаром.

