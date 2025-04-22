Цены на пшеницу — какова стоимость зерна 22 апреля

Сбор зерна. Фото: УНИАН

На украинском рынке пшеницы в конце апреля 2025 года существует высокая заинтересованность в зерне прошлогоднего урожая. Параллельно растет спрос на новый урожай.

Об этом сообщили аналитики в Telegram-канале Spike Brokers.

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Отмечается, что покупатели, как правило, не отказываются от продовольственной пшеницы, из-за чего растут цены. Тогда как фуражная пшеница остается менее привлекательной.

По состоянию на 22 апреля средняя цена на пшеницу на украинском агрорынке, как свидетельствуют данные на профильном сайте Tripoli.land, составляет 9 748 грн/т вместе с НДС.

Фото: цены на пшеницу. Скриншот

За последние восемь дней цены выросли на 22 грн. В понедельник, 14 апреля, тонна этой агрокультуры стоила 9 722 грн. Это был недельный минимум. Максимальный показатель в 9 748 грн/т зафиксировали в следующий понедельник, 21 апреля. Такая цена на зерновую культуру держится и сегодня.

Что еще стоит знать

В прошлом году Украина была третьим источником импорта агропродовольственной продукции в ЕС — 8% от общей стоимости импорта организации. Так, показатели аграрного импорта из Украины в Евросоюз выросли на 11%, благодаря двум ключевым товарам:

растительным маслам;

белковым зерновым культурам.

Напомним, что на продажах агропродукции после первого месяца весны 2025 года Украина заработала более 2 млрд долл. Определяющими для экспорта были кукуруза, пшеница и подсолнечное масло.

Еще мы рассказывали, что в Украине дорожает ячмень. На это влияет сокращение предложения на агрорынке и активный спрос покупателей.