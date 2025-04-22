Ціни на пшеницю — якою є вартість зерна 22 квітня

Збір зерна. Фото: УНІАН

На українському ринку пшениці наприкінці квітня 2025 року існує висока зацікавленість у зерні торішнього врожаю. Паралельно зростає попит на новий врожай.

Про це повідомили аналітики у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Зазначається, що покупці, як правило, не відмовляються від продовольчої пшениці, через що зростають ціни. Натомість фуражна пшениця залишається менш привабливою.

Станом на 22 квітня середня ціна на пшеницю на українському агроринку, як свідчать дані на профільному сайті Tripoli.land, становить 9 748 грн/т разом з ПДВ.

Фото: ціни на пшеницю. Скриншот

За останні вісім днів ціни зросли на 22 грн. У понеділок, 14 квітня, тонна цієї агрокультури коштувала 9 722 грн. Це був тижневий мінімум. Максимальний показник у 9 748 грн/т щодо вартості пшениці зафіксували у наступний понеділок, 21 квітня. Така ціна цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Що ще варто знати

Торік Україна була третім джерелом імпорту агропродовольчої продукції в ЄС — 8% від загальної вартості імпорту організації. Так, показники аграрного імпорту з України до Євросоюзу зросли на 11% завдяки двом ключовим товарам:

рослинним оліям;

білковим зерновим культурам.

Нагадаємо, що на продажах агропродукції після першого місяця весни 2025 року Україна заробила понад 2 млрд дол. Визначальними для експорту були кукурудза, пшениця та соняшникова олія.

Ще ми розповідали, що в Україні дорожчає ячмінь. На це впливає скорочення пропозиції на агроринку та активний попит покупців.