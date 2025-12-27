Клиенты банков могут вернуть уплаченные штрафы, пеню и проценты по кредитам — что для этого нужно

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские банки, среди которых ПУМБ и Укргазбанк, возвращают своим клиентам уплаченные по кредитам проценты. Однако получить деньги могут не все — такая услуга предоставляется действующим военным, а также их близким, в частности женам.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Какие условия в ПУМБ

Банк пересчитывает военным уплаченные проценты за период службы. Как сообщили в службе поддержки банка, это касается только действующих кредитных соглашений. Чтобы воспользоваться этой возможностью, клиенту нужно предоставить справку, подтверждающую, что он находится на службе в армии и с какого периода.

"Фиксируется запрос, рассматриваются документы, затем происходит перерасчет процентов с момента начала службы или начала брака, если документы предоставляет жена", — рассказали в службе поддержки ПУМБ.

Перечисленную сумму потом зачисляют на кредит или на кредитную карту, для дальнейшего погашения займа.

Какие условия в Укргазбанке

Для военнослужащих ВСУ в банке действует программа реструктуризации, по которой проценты по кредиту или кредитной карте, пеня штрафы и другие платежи не начисляются. Согласовать условия клиент может дистанционно, для этого нужно:

открыть официальный сайт Укргазбанка;

кликнуть на раздел "Частным клиентам";

выбрать раздел "Кредиты"

нажать на "Урегулирование просроченной задолженности для защищенных лиц"

предоставить сканированные копии документов, которые будут указаны в списке.

"Это реструктуризация по специальной программе, по которой задолженность все равно нужно будет погасить, но проценты, штрафы - их можно будет реструктуризировать", — отметили на "горячей" линии банка.

Реструктуризированную сумму вернут на кредитный счет военнослужащего.

