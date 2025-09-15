Как вернуть деньги после расторжения договора с банком — что должны знать клиенты ПУМБ

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

ПУМБ, как и другие украинские банковские учреждения, может расторгнуть договор об обслуживании банковских карт. Когда это происходит без какого-либо предупреждения, то у клиентов возникают вопросы о возможности возврата денег, которые остаются на счету.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как клиентам ПУМБ вернуть деньги после закрытия счета.

Почему банк может отказаться от сотрудничества с клиентом

На сайте финучреждения описаны две причины, которые станут основанием для расторжения договора. Это:

если клиент имеет неприемлемо высокий уровень риска для деловых отношений;

если банк посылал запрос на получение документов, чтобы проверить клиента, но его требование было проигнорировано.

Отмечается, что банк изучает своих клиентов и их деятельность, чтобы понять ее суть и какими могут быть деловые отношения. Поэтому если появятся обоснованные подозрения, что клиент занимается фиктивной деятельностью — это станет основанием для банка установить неприемлемо высокий риск деловых отношений.

Если же выяснится, что клиент проводит рисковые операции/рисковую деятельность по счетам или клиент не предоставит необходимые для проверки документы, тогда банк может отказаться продолжать деловые отношения.

Такие действия банка соответствуют законодательству, поскольку финучреждение руководствуется Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и постоянно анализирует финансовые операции своих клиентов.

Можно ли вернуть деньги после расторжения договора

Если ПУМБ откажется продолжить деловые отношения, тогда все операции по счету подпадут под ограничения. Клиенту в течение пяти рабочих дней нужно подать заявление о закрытии счета в течение пяти дней.

Если этого не сделать, тогда остаток средств перечислят на отдельный счет, а получить их можно будет, обратившись в любое отделение ПУМБ. При этом:

если сумма остатков на счете составляет до 5 тыс. грн (или в эквиваленте другой валюты) — выплата можно получить в кассе наличными;

если сумма остатков на счете больше 5 тыс. грн (или в эквиваленте в другой валюте) — деньги перечислят на счет в другом банке.

Соответственно, у клиентов ПУМБ, с которыми будут прекращены деловые отношения, будет шанс получить назад свои деньги.

Соответственно, у клиентов ПУМБ, с которыми будут прекращены деловые отношения, будет шанс получить назад свои деньги.