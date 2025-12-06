В Ощадбанке уточнили, надо ли пенсионерам менять старые карты

Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" сделали предупреждение о сроках действия платежных карт. Для большинства они будут действовать до середины лета, однако некоторым придется заменить на новые до конца декабря, в частности пожилым людям.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

Что ждет старые карты Ощадбанка

Согласно обнародованным данным, изменения коснутся владельцев карт государственного банка, срок действия которых подошел к концу с февраля 2022 года. Львиная доля карт будет функциональной до 30 июня 2026 года, однако части клиентов необходимо будет обновить старые карты в отделении.

Необходимость замены касается граждан, у которых:

Срок действия банковских карт завершился в период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября этого года по ним было сделано хотя бы одну операцию на кассах, в банкоматах или терминалах любого финучреждения; Срок действия платежных карт истек в период с февраля 2022 года по октябрь этого года, однако на счету нулевой остаток, и за последние полгода не было осуществлено никаких операций.

В банке отметили, что требование касается всех карт, в том числе тех, куда поступает пенсионная и социальная помощь. Если норму проигнорировать — с 1 января 2026 года такие карты будут заблокированы в автоматическом режиме.

Что клиентам надо сделать для замены карт

Клиенты могут уточнить у операторов, необходимо ли менять карту. Если такая потребность есть, то нужно прибыть в отделение государственного банка для процедуры перевыпуска.

В финучреждении советуют это сделать заранее во избежание ограничений и проблем с доступом к средствам.

В случае, если карта перевыпущена, то ее можно получить в удобное время в ближайшем отделении.

По информации госфинучреждения, основным отличием Ощадбанка от других банков является то, что не предусмотрена процедура дистанционной замены карты.

Аналогично и по закрытию карт: клиенты должны лично обратиться в отделение банка и подать заявление. Также необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина);

банковскую карту.

Желательно, чтобы на карте не было долгов, а также остатка средств на счете.

Если клиенты находятся за границей или в другом регионе, и не имеют возможности прибыть в отделение, то рекомендуют оформить доверенность.

После этого доверенному лицу необходимо лично прийти в отделение и подать заявление.

